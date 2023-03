Niente musica sulle storie di Instagram e Facebook? Ecco cosa sta succedendo

Avete presente quella bella funzione che permetteva di mettere tutta la musica che desideravate nelle vostre stories di Instagram e Facebook? Beh, forse è arrivato il momento di dire definitivamente addio a tale possibilità. Ma cosa sta succedendo? Continuate a leggere per ulteriori dettagli in merito.

Niente musica nelle stories: cosa è successo?

Dunque, non ci sarà più la musica di sottofondo a rendere più accattivanti le vostre stories su Instagram e Facebook. A quanto pare Meta, l’azienda madre di Facebook e Instagram, e la Siae, che si occupa dei diritti musicali, non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto che dapprima le legava. Tutto questo, di conseguenza, implica che i brani protetti dalla Siae, allora, non potranno più essere riprodotte sui social media di Meta. Proprio nelle ultime ore, un portavoce dell’azienda Meta ha comunicato con una nota: ”Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale”.

Come funziona ora per Instagram e Facebook?

Dunque la questione è a dir poco semplice: c’è stato un mancato raggiungimento dell’accordo tra Meta e Siae, e quindi non sarà più possibile usufruire dei brani tutelati per abbellire le proprie stories, così come tutto il resto, compresi i reel. Da questo momento, in poi, per intenderci, potranno essere selezionate solamente canzoni o brani che non risultato protetti dalla Siae, i quali continueranno a comparire nel catalogo dei brani messi a disposizione da Meta, nelle sue due piattaforme social di riferimento. Cosa accadrà dunque? Su Facebook i contenuti che utilizzano brani coperti da diritti verranno bloccati, mentre su Instagram silenziati, a meno che non si decida di impiegare un brano presente all’interno del catalogo.