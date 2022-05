Novità WhatsApp, arrivano le reazioni ai messaggi: come funzionano

Novità per WhatsApp la principale piattaforma di messaggistica istantanea tra le più utilizzate al mondo. Nella giornata di ieri Mark Zuckerberg ha annunciato infatti il rilascio di un interessante aggiornamento che consentirà, proprio come accade su Facebook, di apporre delle reazioni ai messaggi ricevuti. Si tratta soltanto dell’ultima novità per la piattaforma che da tempo ha avviato un percorso di potenziamento e miglioramento dell’esperienza per l’utente.

Come funzionano le reazioni ai messaggi su WhatsApp

Il meccanismo è molto semplice anche perché si tratta di una funzione già nota agli utenti di Instagram (o Facebook come detto) ma anche quelli di Telegram, app quest’ultima rivale proprio di WhatsApp. Basterà quindi selezionare il messaggio ricevuto e applicare una delle sei emoji al momento disponibili: pollice in su, cuore, faccina che ride, faccia stupita, e faccina triste nonché il segno del “cinque”.

Quando la funzione sarà disponibile in Italia

Al momento, è bene precisare, la funzione non è ancora sbarcata in Italia. Da quanto si apprende dalla stampa di settore non dovrebbe però volerci molto e già nei prossimi giorni potrebbe essere rilasciato un aggiornamento specifico. Questo intanto il post lanciato ieri su Facebook da Zuckerberg.