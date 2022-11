Nuovo digitale terrestre, quando ci sarà il passaggio a dicembre: switch off e come fare per vedere i canali

Nuovo digitale terrestre, quando ci sarà il passaggio definitivo? Iniziamo col dire che il prossimo 20 dicembre lo switch off toccherà alla Rai con la DVB-T2. Invece, il passaggio conclusivo che sancirà l’ingresso nella nuova fase è previsto per il nuovo anno e precisamente a gennaio 2023. Infatti, il 31 dicembre 2022 la televisione passerà al nuovo standard DVB-T2, questo significa che entro tale data tutti i device che non saranno omologati non trasmetteranno più.

Nuovo digitale terrestre e stop dei canali: ecco quando, le ultime novità

Quando è previsto il definitivo switch off quali saranno le novità?

La fase ultima con la quale si chiuderà lo switch off è prevista per gennaio 2023. Il 31 dicembre infatti ci sarà il passaggio conclusivo al nuovo standard di trasmissione DVB- T2 con codifica HEVC Main 10. Dunque, a partire da questa data i televisori non omologati smetteranno definitivamente di trasmettere. Quali saranno le novità con il nuovo digitale terrestre? Il nuovo standard che verrà adottato, DVB T2, è una sistema maggiormente efficiente grazie al quale verrà trasmessa la stessa quantità di contenuti nonostante la riduzione delle frequenze. La definitiva dismissione della codifica attualmente usata, come anticipato, è prevista per il 31 dicembre 2022.

I canali

Come fare per vedere i canali con il nuovo digitale terrestre? La risposta alla domanda è semplice: basterà selezionare dal comando del televisore o del decoder il tasto Menù poi scegliere Impostazioni e lasciare che la sincronizzazione automatica dei canali cominci. Alla fine della procedura sarà possibile guardare tutti i canali con questa nuova e più efficiente codifica del digitale terrestre.