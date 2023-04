PlayStation Plus, giochi aprile 2023: quando escono e quali sono i titoli gratis per PS5 e PS4

Sony annuncerà i nuovi giochi gratis per la PlayStation Plus Extra e Premium per PS4 e PS5. L’annuncio è previsto alle 17:30 in Italia e quindi tra poche ore scopriremo tutti i nuovi giochi del catalogo PlayStation Plus per gli abbonati Extra e Premium. Al momento non sono emersi spoiler e non ci sono rumor sui nomi. Però i gamers hanno già ipotizzato alcuni giochi. Andiamo a scoprirli.

Playstation Plus, il catalogo di aprile

Alcuni giocatori hanno ipotizzato che tra i nomi dei giochi gratuiti nel nuovo catalogo di aprile di PlayStation Plus per gli abbonati Extra e Premium ci possa essere Horizon Forbidden West Burning Shores. Nonostante questo, la possibilità del gioco in questione nel catalogo di aprile è abbastanza improbabile in quanto i preordini del DLC sono aperto già da tempo e i giocatori sarebbero dovuti essere avvisati con largo anticipo.

Oltre all’annuncio, per quanto riguarda le date, i giochi saranno disponibili per il download su PS4 e PS5 da martedì 18 aprile. In ogni caso, l’annuncio ufficiale è ormai vicino, mancano davvero poche ore quindi non ci resta che attendere.