Virgilio Mail Down oggi 14 giugno 2023: perché e quali sono i problemi

[adrotate group="9"]

Chi usa Libero Mail o Virgilio Mail per comunicare via email ha avuto una brutta sorpresa oggi, 14 giugno 2023. I due servizi di posta elettronica, infatti, sono inaccessibili da diverse ore, causando disagi e frustrazioni a milioni di utenti. Non è la prima volta che Libero Mail e Virgilio Mail subiscono un down prolungato: già a gennaio di quest’anno, i due provider avevano lasciato senza email i loro clienti per diversi giorni, a causa di un problema ai server. Ma cosa sta succedendo questa volta? E quando si potrà tornare a usare normalmente le proprie caselle di posta?

Virgilio Mail: il down prolungato e la manutenzione “evolutiva”

Sia sul sito di Libero che su quello di Virgilio, compare lo stesso messaggio: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”. Si tratta, dunque, di un intervento programmato per migliorare il servizio, come hanno comunicato le due società, che fanno parte del gruppo Italiaonline. Tuttavia, la manutenzione evolutiva sembra essere più lunga del previsto: i problemi di accesso sono iniziati già ieri sera, 13 giugno, e sono proseguiti per tutta la giornata odierna. Alcuni utenti sono riusciti a entrare nella propria mail solo dopo disparati e disperati tentativi, altri invece non ci sono ancora riusciti per niente.

Le segnalazioni e le reazioni degli utenti

Su Downdetector, il sito che monitora lo stato dei servizi online, le segnalazioni relative a Libero Mail e Virgilio Mail hanno raggiunto un picco di oltre 10 mila questa mattina, con una distribuzione geografica che coinvolge tutta Italia. Gli utenti hanno espresso il loro disappunto sui social network, lamentando la scarsa qualità del servizio e la mancanza di comunicazioni chiare da parte dei provider. Molti hanno ricordato il precedente down di gennaio, che aveva portato Italiaonline a rimborsare i clienti con dei buoni sconto. Altri hanno chiesto spiegazioni sul motivo della manutenzione evolutiva e sulla sua durata.

La situazione attuale e le prospettive future

Non è chiaro quando la situazione tornerà alla normalità, ma si spera che entro la serata o al massimo domani mattina i problemi possano essere risolti. Libero Mail e Virgilio Mail sono tra i servizi di posta elettronica più usati in Italia, con circa 9 milioni di account attivi. Si tratta di una quota di mercato del 26%, seconda solo a Gmail con il 45%. Per non perdere la fiducia dei propri utenti, i due provider dovranno garantire una maggiore affidabilità e trasparenza in futuro