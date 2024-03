Whatsapp, arriva la funzione tanto attesa: di cosa si tratta

Su Whatsapp sta per arrivare una funzione che, siamo sicuri, rivoluzionerà la vita degli utenti della più famosa al mondo app di messaggistica istantanea. Una modalità che in tanti aspettavano da tempo e che ora finalmente potrebbe essere presto disponibile.

In tanti si saranno resi conto che con l’ultimo aggiornamento di Whatsapp sono cambiate tante cose. A partire dall’interfaccia: adesso la barra del menù principale non si trova più in alto bensì in basso. Adesso nella parte inferiore dello schermo si può scegliere tra chat, la prima voce da sinistra, aggiornamenti, community e chiamate. Nella parte superiore, accanto alla scritta dell’app, troviamo tre simboli: foto, lente per la ricerca e i consueti tre puntini per accedere alle impostazioni/preferenze. Ma non è questa la novità di cui parliamo.

Trascrizione dei messaggi audio in testo su Whatsapp: in arrivo la (clamorosa) novità

Ebbene sì. Sembrerebbe essere in rampa di lancio un nuovo aggiornamento che consentirà – avete capito bene – la trascrizione in messaggio di testo di una nota vocale. In tanti infatti attendevano questa novità perché, benché molto pratici, i messaggi a voce sono finiti per diventare molto complicati da ascoltare a causa della loro lunghezza.

Assolutamente meno pratici di una chiamata – in questi casi ovviamente – le difficoltà degli utenti erano state parzialmente mitigate dall’introduzione dell’aumento della velocità di riproduzione (fino a 2x). Ma in molti i casi gli “audio” continuano a superare anche i 5-6 minuti e ciò li rende talvolta noiosi e non poco. Con il nuovo aggiornamento però sarà possibile avere la trascrizione simultanea dalla voce alle parole, rendendo sicuramente più facile lo scambio dei messaggi.

Come funzionerà e quando sarà disponibile

Veniamo adesso alla domanda delle domande. Quando tutto questo sarà disponibile per gli utenti? A fornire intanto l’indiscrezione sono stati ieri gli esperti di WABetaInfo, che hanno scovato la novità nella versione 2.24.7.8. beta dell’applicazione in questo caso della versione Android. Si parla poi di un aggiornamento (da 150 MB) per scaricare i nuovi dati dell’applicazione. In questo modo lo smartphone verrà dotato del sistema che consentirà la conversione in testo delle note vocali, equiparandoli, a tutti gli effetti, a quelli scritti. Ad ogni modo ad oggi non è stata ancora fissata una data di rilascio ufficiale ma sembrerebbe proprio essere imminente. E voi che ne pensate?