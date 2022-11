WhatsApp: come fare per mandare messaggi a se stessi, i passaggi

La celebre piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp ha lanciato una nuova funzione, quella che permette di messaggiare con se stessi. La novità è comparsa nella versione 22.23.74 di iOS e in quella 2.22.23.77 per Android e non è escluso che possa poi estendersi in tutto il mondo.

WhatsApp e l’ultimo aggiornamento: arriva la funzione per messaggiare con se stessi

WhatsApp come fare per mandare messaggi a se stessi

Va detto che la funzione di mandare messaggi a se stessi esisteva già ma era alquanto macchinosa. Adesso invece le operazioni sono decisamente più semplici ed immediate in quanto l’applicazione fornisce agli utenti la possibilità di aprire una chat proprio con se stessi. Nella fattispecie, all’interno della propria rubrica personale è presente anche il contatto “Tu” e per dare il via alla chat non bisogna far altro che selezionarlo. Più che di una conversazione, a ben vedere, si tratterebbe di un monologo che resta consultabile anche sugli altri dispositivi connessi al proprio account.

I vantaggi

La funzione di mandare messaggi a se stessi ha dalla sua alcuni vantaggi. In primis ogni qualvolta si abbia necessità di salvare messaggi di testo, foto, video o appuntarsi qualcosa per utilizzarla in un secondo momento basta aprire la chat con se stessi e usarla come una sorta di archivio personale. Un altro vantaggio consiste nella possibilità ragionare a mente fredda sulla cose, ovvero: quante volte avremo voluto non inviare quel messaggio dai toni decisamente duri o al contrario troppo entusiastici? La funzione di messaggiare con se stessi permette esternare i propri sentimenti ma allo stesso tempo di non inviarli in automatico al destinatario della comunicazione. In questo modo l’emotività verrà sfogata ma i “danni ” saranno limitati.