WhatsApp, arrivano i sondaggi sui gruppi: come funzionano e come fare

WhatsApp si rinnova con un nuovo aggiornamento. Ancora. Rispetto alle altre concorrenti di messaggistica istantanea, come ad esempio Telegram, aveva ancora qualche buco da riempire, e per questo gli aggiornamenti e le opzioni aggiuntive non si fermano mai. Tra le varie mancanze, di fatto, c’erano proprio i sondaggi! Ora, però, con il nuovo aggiornamento sarà finalmente possibile creare un sondaggio per semplificare tutte quelle decisioni per cui spesso vengono creati appositamente i gruppi. Per farlo, non è difficile, basta seguire questa breve guida che vi proponiamo e iniziare a giocare con la nuova funzionalità. Continuate a leggere.

La nuova funzione sondaggi di WhatsApp

Partiamo da un semplicissimo esempio: cosa mangiamo stasera? Facciamo finta che per risolvere il tremendo interrogativo, creiamo appositamente un gruppo WhatsApp. Troppo irreale? Allora poniamo di porre la domanda in un gruppo già costituito, come ad esempio quello di famiglia. A questo punto possiamo decidere, dunque, con la nuova funzionalità di lanciare il nostro sondaggio per rendere il tutto più agevole e semplice. Con il sistema dei sondaggi, infatti, si potrà semplificare di molto il processo decisionale, in piena armonia con la democrazia digitale. Ovviamente, nella chat, chiunque può mandare un sondaggio e tutti gli utenti nella chat di gruppo possono rispondere per prendervi parte.

Come creare un sondaggio su WhatsApp

Il metodo è facilissimo. L’applicazione ha inserito la funzione ”creazione sondaggi”, con un sistema molto intuitivo di domanda e risposta che rende le discussioni più semplici e lineari. Basta andare nel menù posto all’interno del simbolo “+” o della graffetta, a seconda che usiate iOS o Android. Come per qualsiasi allegato, insomma, un contatto o una posizione, l’azione di lancio del sondaggio viene fatta allo stesso modo, trovandosi all’interno del medesimo menù a tendina. Infine, vi basterà cliccare sul logo apposito, comporre il sondaggio e infine inviarlo al gruppo. Facile no?