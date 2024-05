Whatsapp, cosa significa la chat fissata in alto? Di cosa si tratta e quando viene impostata

Tra le novità introdotte da Whatsapp recentemente c’è la possibilità di fissare le chat in alto. Ma qual è lo scopo di questa funzionalità? Quando è utile utilizzarla? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Whatsapp, la più nota e utilizzata piattaforma di messaggistica istantanea al mondo, negli ultimi tempi è cambiata profondamente. Ormai non si contano più gli aggiornamenti e le novità introdotte da Meta, sia per quanto riguarda funzionalità essenziali, sia per ciò che riguarda l’interfaccia grafica. Insomma, modifiche che hanno letteralmente stravolto l’esperienza degli utenti e, c’è da dire, decisamente in meglio secondo il nostro parere.

Chiaramente però non tutti hanno avuto modo di prendere “confidenza” con le modifiche introdotte con la stessa velocità: diventa importante allora prendersi il tempo di conoscere queste nuove funzioni per sfruttare al meglio tutte le potenzialità dell’app.

A cosa servono le chat fissate in alto

Tra tutti i cambiamenti apportati a Whatsapp c’è stata anche l’introduzione della cosiddetta “chat fissata in alto“. Se siete inseriti in qualche gruppo – ormai pensiamo sia impossibile non farne parte – probabilmente vi sarà capitato di vedere questa barra posizionata sulla parte alta dello schermo. Il suo scopo principale è quello di permettere agli amministratori della chat (ma non solo come vedremo) di gestire al meglio le comunicazioni.

Prima di questo aggiornamento capitava infatti che messaggi importanti (nei gruppi si sa, alla fine è il disordine a regnare sovrano) finissero nel calderone e nella confusione creata dai partecipanti rischiando così di non venire letti. Specie in quelle chat con tantissimi partecipanti. Poteva essere il caso di un’organizzazione di un’evento, di una raccolta di soldi o di un sondaggio: recuperare il testo tra le miriadi di messaggi inviati era davvero complicato.

Come funzionano le chat fissate in alto su Whatsapp

Il tutto esasperato all’inverosimile in caso di argomenti particolarmente “scottanti”: la conseguenza era quella di avere lunghe polemiche con botta e risposta infiniti tra i partecipanti senza venirne mai a capo. Ebbene, Meta ha pensato bene di introdurre allora questa utilissima funzione: in altre parole chiunque, e non solo gli admin, possono fissare in alto un qualsiasi messaggio, sondaggi incluso.

In questo modo la comunicazione sarà visibile sempre nella parte superiore dello schermo anche se i messaggi nel frattempo dovessero andare avanti. In questo modo i partecipanti sapranno che nel gruppo è stato postato qualcosa di particolarmente importante da leggere. Ma c’è di più. Whatsapp dà la possibilità anche di stabilire la durata del messaggio fissato scegliendo tra 24 ore, 7 giorni o 30 giorni.

Come fissare in alto un messaggio nella chat di gruppo

Fissare un testo in alto è semplicissimo. Dopo aver scritto e inviato il testo, teniamo premuto il dito sul messaggio: a quel punto, tra le varie opzioni disponibili, comparirà anche la dicitura “fissa”. Adesso, facendo tap su quest’ultima, potremo infine selezionare la durata desiderata come spiegato nel paragrafo precedente. E il gioco è fatto.