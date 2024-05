Gruppo whatsapp, posso uscire senza farmi notare? Cosa sapere

I gruppi Whatsapp rappresentano una grande comodità e sono utilizzati praticamente da tutti gli utenti della piattaforma. E paradossalmente il problema è proprio questo: tutti noi siamo sommersi da troppe chat collettive, alcune delle quali di cui faremmo volentieri a meno. Uscirne però potrebbe indispettire qualcuno: proviamo a vedere se è possibile farlo senza farsi notare.

“Oddio, no, un altro gruppo in cui mi hanno aggiunto!”. Chi non ha mai pronunciato questa frase? Oggi purtroppo la lista di conversazioni di Whatsapp è quasi sempre caratterizzata da chat collettive, il più delle volte peraltro con gli stessi contatti – magari con qualche piccola variazione – anche se con un argomento e un titolo diverso. Il risultato è che ci ritroviamo la memoria intasata di messaggi e soprattutto file multimediale che possono mandare in tilt il nostro smartphone.

Ecco allora che svincolarsi dai gruppi indesiderati diventa talvolta una vera e propria necessità: in alcuni casi, specie in quelli dove non si ha molta confidenza con gli altri partecipanti, farlo non costa molta fatica. In altri invece, dove la nostra fuoriuscita potrebbe causare qualche malumore, il discorso è differente. Che fare allora in questi casi?

Gruppi Whatsapp: l’ultimo aggiornamento ha rivoluzionato l’app

Intanto è opportuno fare un’importante precisazione. Con l’ultimo aggiornamento Whatsapp ha semplificato e parecchio l’esperienza degli utenti andando a modificare la modalità di gestione delle chat. Introduzione fondamentale è stata la suddivisione delle conversazioni in tre categorie distinte: “tutte”, con l’elenco completo delle nostre conversazioni, sia individuali che collettive, “da leggere”, funzione utilissima per ricordarci a chi ancora non abbiamo risposto, e infine per l’appunto “gruppi”, dove sono state inserite le chat di gruppo.

Già in questo modo allora i gruppi – specie quelli non troppo desiderati – sono finiti in una finestra secondaria, dandoci modo di avere una schermata sicuramente più pulita. Non solo. Se a questo abbiniamo la possibilità di silenziare le chat ecco allora che il nostro scopo di avere sott’occhio soltanto le cose più importanti è stato raggiunto. Resta però da risolvere il problema dell’uscita da quel gruppo in cui proprio non vogliamo stare e dove magari, se non rispondiamo, veniamo contattati in privato per sapere il perché.

Come uscire da un gruppo Whatsapp senza farsi vedere: è possibile?

Purtroppo ad oggi Meta, se ha dato ad esempio la possibilità – indirettamente, s’intende – di leggere i messaggi senza attivare le famigerate spunte blu (in questa guida tutti i trucchi testati e provati con efficacia garantita) – ancora non permette di uscire dai gruppi senza comunicarlo agli altri. L’unico modo, semmai, è quello di giocare sul tempo e “in anticipo“. In che senso? Semplice, abbandonare la chat nel momento stesso in cui viene creata. O comunque subito dopo. In questo modo il vostro numero che lascia la conversazione si confonderà tra i vari messaggi di saluto e ingresso degli altri contatti. Dandovi modo di filarvela senza dare troppo nell’occhio.

Certo, non è garanzia di successo ma comunque le probabilità di non farsi notare aumenteranno. In alternativa vi consigliamo di seguire i consigli riportati nel precedente paragrafo: in questo modo nessuno si urterà e potrete sempre giustificare con una scusa la vostra poca partecipazione.