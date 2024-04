Whatsapp, il nuovo aggiornamento tanto atteso è arrivato: utenti piacevolmente sorpresi

Nuovo aggiornamento di Whatsapp, con l’ultima versione inserite alcune piacevoli novità per gli utenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta e se sarà subito disponibile per tutti i dispositivi.

Continua il programma – serrato – di update della piattaforma numero 1 al mondo di messaggistica istantanea. Il colosso gestito da Meta, che ha nel suo portfolio anche Instagram e Facebook, sta continuando ad “inondare” il mercato di aggiornamenti, andando ad implementare l’applicazione con nuove funzionalità. E non si tratta soltanto di modifiche sostanziali – come ad esempio per quanto ha riguardato l’aggiornamento dei nuovi termini e condizioni di servizio – perché in alcuni casi ad essere interessata è stata semplicemente l’esperienza di utilizzo. Sarà così anche per l’ultimo aggiornamento?

Cosa cambia con l’ultimo aggiornamento di Whatsapp

Ebbene sì. Whatsapp infatti, negli ultimi mesi, è profondamente cambiata anche nel layout con l’introduzione di una grafica tutta nuova. Non solo. Oggi gli utenti hanno la possibilità di modificare, tanto per fare qualche esempio, temi e colori di sfondo, sia della schermata principale che delle singole chat. Aspetti marginali si potrebbe pensare – in fondo l’importante non è ricevere e mandare messaggi? – ma che in realtà aumentano il grado di apprezzamento durante l’utilizzo facendola preferire alle altre applicazioni disponibili.

Insomma, come si suol dire, anche l’occhio vuole la sua parte. Meta è ben consapevole di questo e con ogni aggiornamento punta a rendere sempre più personalizzabile Whatsapp in modo tale da soddisfare le esigenze anche degli utenti più puntigliosi. In questo caso, stando alle indiscrezioni raccolte, la piattaforma riceverà un upgrade per ciò che riguarda gli sticker nel nuovo aggiornamento in rampa di lancio. Vediamo in che modo.

In arrivo nuovi sticker su Whatsapp: c’è anche la novità tanto attesa

Senza dubbio queste immagini hanno rappresentato, sin dalla loro introduzione, una delle novità più apprezzate dagli utenti, soprattutto perché tutti hanno la possibilità di crearli in modo autonomo. Il che li rende unici e ciò ne spiega l’enorme successo, basti pensare a quelli scambiati tra gli amici. Ora però alcune modifiche potrebbero ulteriormente rendere piacevole l’utilizzo degli sticker: in primo luogo perché, come anticipato dal noto portale WABetainfo, presto ne arriveranno di nuovi e, secondo aspetto, verrà data la possibilità di scaricarli direttamente senza lasciare la chat che si sta utilizzando.

Quando arriverà il nuovo aggiornamento di Whatsapp

La nuova versione, è opportuno sottolineare, è ancora in fase di test. Si tratta della 2.24.9.18 per Android sulla quale gli sviluppatori stanno ancora lavorando. Disponibile invece già la versione 2.24.8.85 arrivata lo scorso 18 aprile. Intanto, per ciò che riguarda i nuovi sticker, benché non è possibile conoscere già ora l’elenco completo di quelli che saranno aggiunti, possiamo darvi una piccola anteprima nell’immagine che segue. Che ne pensate? Adesso non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento per scoprire insieme tutte le novità che Whatsapp ha preparato per gli utenti.