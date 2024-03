Whatsapp, cosa sta per cambiare con i QR CODE? Questi utenti dovranno adattarsi

Settimane di cambiamenti importanti in casa Whatsapp. La più nota app di messaggistica al mondo sta introducendo progressivamente tutta una serie di novità importanti che stanno rivoluzionando l’esperienza degli utenti. E nei prossimi giorni potrebbero essercene delle altre. Facciamo il punto.

Whatsapp cambia e si rinnova. Quasi completamente. Negli ultimi mesi stiamo assistendo a importanti modifiche che hanno reso l’applicazione profondamente diversa rispetto alle precedenti versioni: in particolare l’ultimo aggiornamento ha modificato anche il layout dell’app, con le voci del menù spostate dall’alto verso il basso. Ma è soltanto una delle tante novità introdotte recentemente dal colosso oggi nell’orbita di Meta: sì perché ora un ulteriore aggiornamento potrebbe andare ad incidere anche sui QR code. Vediamo in che modo.

Aggiornamenti Whatsapp: cosa accadrà a breve, utenti in (trepidante) attesa

Senza dubbio però – restando in tema di aggiornamenti Whatsapp – è una la novità che tutti stanno aspettando. Il che merita una rapida menzione prima di approfondire il focus odierno di questo nostro articolo. Sì perché sono attese a breve novità per quanto riguarda la modalità che permetterà di tradurre in testo i messaggi audio (qui la nostra guida completa sull’argomento).

Il voice to text è infatti probabilmente la novità più attesa dai milioni di utenti che utilizzano ogni giorno l’applicazione di messaggistica. Una funzione che, di fatto, permetterà di equiparare gli audio ai normali messaggi di testo, aggirando la “noiosa” attesa (purtroppo è così) del dover ascoltare minuti e minuti di conversazioni. Un “problema” ormai non più mitigato nemmeno dalla possibilità di aumentare la velocità di riproduzione, altra novità che pure era stata introdotta da Meta in tempi relativamente recenti. Ora però tutto è destinato a cambiare. Che dire invece dei QR Code?

QR Code su Whatsapp: adesso sarà più facile inviarlo e scansionarlo

La novità, che presto potrebbe essere rilasciata a tutti gli utenti, riguarda la versione 2.24.7.3 resa disponibile in anteprima per gli sviluppatori. Ebbene, secondo gli esperti di WABetainfo con questa nuova funzione sarà molto più semplice condividere e scansionare il proprio codice QR UPI, ovvero quello utilizzato per effettuare dei pagamenti.

Con le modifiche che verranno introdotte sarà possibile infatti scansionarlo direttamente dall’elenco delle chat, una scorciatoia utile insomma per tutti coloro che eseguono transazioni economiche sfruttando l’applicazione. Gli utenti, in sintesi, non dovranno navigare su più pagine o più schermate per eseguire dei pagamenti.

Quando sarà disponibile la nuova funzione

Al momento chi ha aderito al programma per beta tester può già usufruire di questa nuova modalità. A breve poi sarà lanciata sul mercato: difficile fare previsioni certe – si attende chiaramente la “prova sul campo” della versione aggiornata – ma comunque i tempi non dovrebbero essere lunghi.