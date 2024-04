Whatsapp, in arrivo una buona notizia per questi utenti: cosa dobbiamo aspettarci

L’applicazione di Whatsapp continua ad essere interessata da continui aggiornamenti che hanno l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti. In tal senso preso un’importante novità potrebbe arrivare a breve su tutti gli smartphone.

Sono settimane all’insegna dei cambiamenti per l’app numero 1 al mondo per la messaggistica istantanea. In questi giorni vi abbiamo parlato delle tante novità di Whatsapp, tra quelle già arrivate sui cellulari, e quelle invece ancora in rampa di lancio (su tutte la possibilità di tradurre in messaggi di testo le note audio). In quest’ultima categoria rientra anche l’ulteriore cambiamento destinato a modificare la nostra esperienza con l’utilizzo dell’applicazione: riguarderà in particolare le immagini, e nello specifico il loro invio in chat.

Whatsapp, dal 11 Aprile l’applicazione sarà stravolta: cosa dobbiamo aspettarci (ilcorrieredellacitta.com)

Le ultime novità di Whatsapp: facciamo il punto della situazione

Intanto vi ricordiamo che l’11 aprile è la data “X” annunciata dal colosso informatico Meta (che ha tra le sue aziende anche Facebook e Instagram lo ricordiamo) per l’entrata in vigore dei nuovi termini di servizio: una novità non certo di poco conto considerando che, i cambiamenti, andranno ad incidere profondamente sull’applicazione.

Senza dilungarci troppo oltre – qui trovate l’articolo completo sull’argomento – le modifiche riguarderanno l’arrivo della cosiddetta interoperabilità, ovvero la possibilità di scambiare messaggi tra app di messaggistica istantanea differenti. Altre novità ancora riguarderanno il limite minimo d’età per la registrazione (che sarà abbassato) e lo spostamento dei server con i dati degli utenti (notizia che ha generato non poche polemiche) oltre oceano. Insomma, un bel po’ di carne al fuoco ma non la sola.

Inviare foto su Whatsapp: la novità tanto attesa

Sì perché secondo gli ultimi rumors a breve sarà data la possibilità agli utenti di scegliere la qualità di invio delle foto. Si tratta di uno dei principali problemi sollevati nel tempo dagli utenti considerando che lo scambio di immagini generava una grossa perdita della qualità dei file; per questo l’azienda era già corsa ai ripari dando la possibilità agli utenti – come avviene già adesso – di scegliere se inviare o meno la foto in alta risoluzione. Cosa ci sarà di nuovo dunque?

Settaggio predefinito della qualità delle foto su Whatsapp: come fare

Lo step ulteriore sarà allora quello di dare la possibilità alle persone di settare in modo predefinito la qualità delle immagini da inviare. A rivelarlo, ancora una volta, sono gli esperti di WABetaInfo secondo i quali a breve gli utenti, attraverso le impostazioni, potranno scegliere se inviare foto in HD (consumando però più memoria e chiaramente con un invio più lento) o in bassa risoluzione in modo automatico. Cambiando poi di volta secondo le proprie preferenze. Che ne pensate?