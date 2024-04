Whatsapp, la foto del profilo non è più visibile ai tuoi contatti? Come risolvere

Molti utenti stanno riscontrando la difficoltà nel far visualizzare la propria immagine del profilo ai contatti in chat. Ma qual è la causa? E soprattutto, come si può risolvere il problema? Cerchiamo di saperne di più.

Whatsapp, la principale app di messaggistica istantanea al mondo, cambia e si rinnova. Ultimamente sono stati davvero tanti gli aggiornamenti rilasciati dalla piattaforma e molti altri sono praticamente già in rampa di lancio. Non di rado però si verificano alcuni malfunzionamenti o bug che compromettono l’esperienza di utilizzo dell’app da parte degli utenti. In particolare in queste ore sembra ci siano problemi con la visualizzazione della propria immagine profilo che non comparirebbe più ai nostri numeri in rubrica. Perché?

Foto del profilo “sparite” dalle chat: cosa sta succedendo

In altre parole i contatti che abbiamo, improvvisamente, non riescono più a vedere la nostra immagine con la quale abbiamo scelto di comparire in chat. E questo sia nelle singole conversazioni private, che nei vari gruppi. Ovviamente è bene sincerarsi, a fronte magari di qualche nostro contatto che ci ha segnalato il problema con la nostra foto-profilo, che non si sia attivato per errore un blocco dell’utente. In quel caso, infatti, l’immagine non sarebbe visibile a prescindere.

La causa in questi casi, oggetto di diversi reclami e segnalazioni, sarebbe tuttavia da ricercare altrove. Ebbene, secondo gli esperti il malfunzionamento sarebbe dovuto ai cambiamenti nella privacy di Whatsapp. Ricordiamo infatti che proprio in queste ore – la data “X” è quella dell’11 aprile – saranno rilasciati i nuovi termini e condizioni dell’applicazione che andranno a modificare completamente la piattaforma gestita dal colosso Meta (leggi qui la guida completa sull’argomento).

Come risolvere il problema

Ad ogni modo, una volta individuato il problema, sembrerebbe essere stata trovata anche la soluzione. Andando nel menù impostazioni e cliccando su privacy la foto profilo dovrebbe infatti “tornare al suo posto”. Basterà semplicemente spuntare la voce desiderata e scegliere a chi mostrarla. Tra le opzioni selezionabili, come riportato di seguito nella foto, ci sono le voci “tutti”, “solo gli amici (i miei contatti”), “i mieri contatti eccetto” oppure “nessuno”.

Nel caso in cui, per errore, trovassimo fleggata proprio quest’ultima, basterà spostare il ‘pallino’ per ripristinare una corretta visualizzazione da parte dei nostri amici o familiari. Insomma, pochi istanti e tutto si risolverà: al massimo occorrerà spiegare ai vostri contatti che non li avevate bloccati, ma più semplicemente erano finite “vittime” delle impostazioni di riservatezza dell’applicazione.