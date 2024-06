Whatsapp, la nuova funzione con i numeri sconosciuti è una salvezza: cambia tutto

Trucchi e consigli pratici per sfruttare al meglio tutte le possibilità che Whatsapp ci offre. Oggi ci occupiamo di una sorta di ‘scappatoia’ che permette di gestire al meglio un numero sconosciuto – o comunque non presente in rubrica – evitando così un fastidioso problema. Scopriamo di cosa si tratta e come fare.

Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione che ha interessato la piattaforma di messaggistica istantanea numero uno al mondo. Parliamo ovviamente di Whatsapp: il colosso che la gestisce, Meta, ha premuto decisamente il piede sull’acceleratore per ciò che riguarda aggiornamenti e nuove funzionalità. Ad oggi, in effetti, tutti noi ci ritroviamo ad utilizzare una versione completamente stravolta rispetto a pochi mesi fa.

Un risultato voluto, mirato e ottenuto dalla piattaforma per dare agli utenti un’esperienza di utilizzo gradita sotto tutti i punti di vista. Da quello pratico, nella gestione di chat e messaggi, a quello estetico, con un’interfaccia più pulita, accattivante e come sempre personalizzabile. In questo articolo ci occuperemo tuttavia di una funzione molto richiesta dagli utenti: l’argomento? La gestione dei numeri sconosciuti.

Il problema dei numeri “sconosciuti” su Whatsapp

Vi è mai capitato di dover mandare un messaggio ad un numero sconosciuto su Whatsapp? Ebbene, se la risposta è sì anche voi quasi sicuramente avrete dovuto compiere un passaggio intermedio, che consiste nel dover necessariamente salvare il contatto prima in rubrica. Un procedimento, in realtà, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non sempre praticissimo considerando che le segnalazioni degli utenti in tal senso di certo non mancano.

Sincronizzazione che non avviene subito – ad esempio il nuovo contatto non risulta iscritto/disponibile per una chat Whatsapp – o malfunzionamenti di altra natura rendono in ogni caso farraginoso il sistema. Soprattutto quando magari abbiamo poco tempo a disposizione e vorremmo fare tutto in pochi istanti magari con la persona che si trova davanti a noi. Tuttavia esiste un modo per bypassare tutto questo e senza dover nemmeno aggiungere per forza il nuovo numero in rubrica.

Come messaggiare un numero sconosciuto su Whatsapp senza salvarlo: il trucco facile e veloce

La procedura “standard” prevede infatti almeno tre passaggi: il salvataggio del numero in rubrica, la ricerca all’interno dei nostri contatti, e infine il ‘tap’ sull’icona Whatsapp associata al contatto. Ebbene, alcuni utenti hanno scoperto che in realtà esiste una scorciatoia per inviare un messaggio proprio a quel numero senza obbligatoriamente doverlo aggiungere prima ai contatti; anche perché, diciamocela tutta, non sempre abbiamo interesse (voglia?) di doverlo salvare. Pensiamo ad esempio ai temporanei rapporti di lavoro. Come fare però? E’ presto detto. Basta digitare un indirizzo web e aggiungere in coda il numero telefonico della persona – non presente nella rubrica – a cui vogliamo scrivere.

Chat Whatsapp con un numero non salvato in rubrica: la guida completa

Nello specifico bisogna aprire il browser (che sia Chrome o un altro) e scrivere nella barra in alto il testo “http://wa.me/” seguito dal prefisso internazionale del numero che ci interessa, “39 per l’Italia” ad esempio, e premere invio. A quel punto si aprirà una schermata su Whatsapp che ci permetterà di inviare e ricevere messaggi. Semplice no?