Whatsapp, la guida pratica per ascoltare i messaggi audio senza risultare online: sicuramente mi ringrazierai

Le famigerate spunte blu introdotte ormai da tempo su Whatsapp hanno spinto molti a trovare dei sistemi “alternativi” per leggere i messaggi senza farlo sapere al mittente. Di questo argomento ci siamo occupati diverse volte nei nostri articoli svelandovi alcuni semplici trucchetti per aggirare la piattaforma di Meta. Ma è possibile fare lo stesso con gli audio? Scopriamolo insieme.

“Fatta la legge, trovato l’inganno”. Questo vecchio proverbio – mai così attuale quanto nel nostro Paese – si adatta perfettamente anche al modo in cui utilizziamo la principale app di messaggistica al mondo, ovvero Whatsapp. Se da un lato infatti gli utilizzatori si sono mossi nella direzione di garantire la massima trasparenza tra gli interlocutori nelle chat, dall’altro gli utenti hanno di pari passo cercato delle scappatoie per non dire proprio…tutto, tutto, ecco. O almeno non nei modi stabiliti da Meta.

Certo, la stessa società sviluppatrice ha introdotto delle funzioni per tutelare la privacy, come la possibilità di nascondere il proprio accesso o quando si è online (e perfino togliere anche la spunta blu stessa dai messaggi ricevuti), tuttavia sono nati parallelamente tutta una serie di stratagemmi per aggirare le regole fingendo un’apparente trasparenza. Tra questi ci sono proprio i trucchetti per non far sapere agli altri di aver letto un messaggio senza dover per forza intervenire sulle impostazioni dell’app.

Come leggere i messaggi su Whatsapp all’insaputa di chi ce li ha mandati

In altre parole, senza toccare spunte blu o agire sulle impostazioni circa il nostro stato, possiamo comunque leggere un messaggio ricevuto senza darne conferma al mittente. Tra i modi di cui ci siamo occupati (leggi qui la guida completa sull’argomento) senza dubbio il più efficace è quello di attivare la modalità aereo. Sicuramente è un metodo un po’ laborioso ma è quello che vi consentirà di “congelare” il tempo dandovi modo di leggere con calma tutti i messaggi, compreso quelli di cui proprio non volete far sapere a chi ve l’ha mandato, o almeno non subito, che lo avete aperto.

In alternativa ci sono ovviamente le anteprime delle notifiche, anche se così facendo potrete leggere solo parzialmente i messaggi; oppure, ancora, sfruttare le possibilità di un “metodo segreto” di cui vi abbiamo spiegato tutti i dettagli in questo articolo. Quest’ultima possibilità è, a nostro avviso, il miglior compromesso che vi permetterà di gestire al meglio le chat di Whatsapp totalmente in incognito. No, niente spoiler, per sapere come funziona basta cliccare qui e leggere la guida completa.

Come ascoltare i messaggi audio su Whatsapp senza risultare online: la guida con tutti i metodi

Arriviamo così alla domanda con cui abbiamo aperto il nostro articolo: è possibile fare la stessa cosa con gli audio? E se sì come? Ebbene, innanzitutto possiamo dirvi che alcuni dei metodi citati nel precedente paragrafo sono applicabili anche in questa particolare circostanza. E’ il caso ad esempio della modalità aereo: così come per i normali messaggi di testo anche gli audio possono essere ascoltati senza dare conferma della ricezione al mittente. Attenzione però: secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, alcuni dispositivi invierebbero comunque la notifica al momento della riattivazione della connessione dati/wi-fi. Un consiglio allora: fate prima delle prove e controllate che il vostro smartphone non vi faccia brutti scherzi.

Il gruppo “vuoto”

Un secondo metodo testato per ascoltare i messaggi audio in incognito è quello di inoltrarlo ad un gruppo vuoto in modo tale da sentirlo attraverso una via secondaria e non direttamente da chi ce lo ha mandato. Adesso Whatsapp consente di avere anche delle chat “collettive” con noi stessi (scusate l’ossimoro), dunque è ancora più semplice avere un gruppo ‘contenitore’ dove ascoltare in tutta calma gli audio.

Con questa applicazione ascolterai i messaggi Whatsapp senza farti scoprire

Esiste poi un terzo metodo che sembrerebbe raggiungere lo scopo allo stesso modo. Anzi, probabilmente, tra quelli elencati, è il migliore. Si tratta di un’applicazione scaricabile gratuitamente dal Play Store (al momento non c’è una versione iOs, ndr). Si chiama “Opus Player“: in altre parole mediante questa app è possibile ascoltare parallelamente tutti i messaggi audio che riceviamo bypassando completamente Whatsapp.

Come funziona

L’interfaccia è molto intuitiva. Nella schermata principale abbiamo le cartelle con il mese e l’anno di riferimento. Aprendone una troviamo le sottocartelle con il giorno e, facendo nuovamente tap su quello che ci interessa, potremo ascoltare tutti gli audio ricevuti. Senza che il nostro mittente lo sappia e mantenendo attive comunque le spunte blu.

L’unica pecca, se di pecca possiamo parlare, è che nelle cartelle troveremo soltanto gli audio numerati in modo progressivo senza cioè avere il nome di chi ce lo ha mandato. Ad ogni modo basterà ascoltare gli ultimi ricevuti per sentire quello desiderato. Chiudiamo con un’altra funzionalità interessante di questa app: è disponibile infatti anche un widget per avere tutto comodamente a portata di mano sulla home del nostro smartphone. La proverete?