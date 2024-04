Whatsapp, il momento tanto atteso è arrivato: spiacevole notifica per questi utenti

“Guai” in vista per tutti gli utenti di Whatsapp. Una notifica annuncia l’imminente modifica della gestione del piano di memorizzazione dei dati. E in molti, a breve, saranno costretti a correre ai ripari. Ecco cosa sta succedendo.

Mai come in quest’ultimo periodo l’app numero 1 al mondo di messaggistica istantanea sta subendo così tanti cambiamenti. Continui aggiornamenti, modifiche dei termini di servizio, funzionalità nuove, cambiamenti nell’interfaccia e in generale nell’esperienza con l’app: Meta, in queste settimane, ha annunciato davvero tante novità e altre ancora attendono di raggiungere gli utenti a stretto giro.

Ma, purtroppo, non ci sono soltanto cambiamenti in positivo: a breve infatti molti utenti saranno costretti a mettere mano ai propri dati salvati mediante la piattaforma.

Spazio di archiviazione Whatsapp: arriva la notifica, cambia tutto

Fino ad oggi tutte le immagini – che sono davvero un’infinità! – i video, fino ad arrivare ai tanto gettonati messaggi audio (in attesa di ricevere, finalmente, la nuova funzione audio to text) nonché le chat in generale finivano nella memoria di archiviazione dell’app, ovvero nei backup che WhatsApp gestisce periodicamente in automatico sulla base delle preferenze selezionate dagli utenti.

Forse in pochi si sono chiesti però quanto spazio di archiviazione ci sia a disposizione per ogni singolo utente: ebbene, fino a questo momento in buona sostanza avevamo a disposizione uno spazio illimitato su Google Drive di Whatsapp ma tra poco non sarà più così. E ormai manca davvero poco alla deadline preannunciata da Meta.

Quando finirà lo spazio di archiviazione illimitato su Whatsapp

Il colosso tecnologico che possiede anche Facebook e Instagram del resto ha già iniziato ad avvisare gli utenti che “avrebbe iniziato a usare lo spazio di archiviazione su Google per i backup”. Una notifica visibile a molti tra le impostazioni nella sezione “backup delle chat” e che presto diventerà realtà per tutti. Già, ma entro quando? Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, anche sulla base delle FAQ ufficiali dell’APP, la scadenza sarebbe stata fissata entro la prima metà del 2024. Gli utenti tuttavia, precisa Meta, saranno “avvisati della modifica 30 giorni prima del termine mediante un apposito banner”.

Come aumentare lo spazio disponibile su Whatsapp

Considerando la mole di dati, e dunque di memoria, che ormai siamo abituati a gestire sul nostro smartphone per la stragrande maggioranza degli utenti l’unica soluzione sarà quella di aumentare il proprio spazio di archiviazione su Google, mediante uno dei nuovi piani attualmente disponibili. O altrimenti, in alternativa, altro non rimarrà che rinunciare al backup di Whatsapp con il rischio però di perdere tutti i propri dati in futuro.

