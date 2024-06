Whatsapp, ti spiego come lasciare un gruppo senza farti vedere: trucchetto infallibile

I gruppi Whatsapp rappresentano una grande comodità per tutti noi. Forse anche troppo. E se anche voi siete capitati in una di quelle chat – magari con tantissimi contatti – in cui proprio non volete stare, vi potrà tornare utile questo piccolo ‘trucchetto’ che vi permetterà, di fatto, di uscire senza farvi notare. Vediamo come fare.

E’ arrivata l’ennesima notifica. Prendete in mano il cellulare e alzate gli occhi al cielo: si tratta di un messaggio arrivato nella “solita” chat di gruppo. Diciamoci la verità, tutti noi prima o poi ci siamo ritrovati in questa situazione. E forse anche più di una volta e magari in più conversazioni contemporaneamente. Insomma, parliamo di gruppi Whatsapp dove proprio non ne possiamo più di stare.

Certo l’ultimo aggiornamento di Meta ha permesso di riorganizzate le nostre conversazioni separando quelle private da quelle collettive. Ma talvolta può comunque non bastare. Uscire dai gruppi però, specie se conosciamo la maggior parte dei contatti presenti, può non essere semplice, se non altro perché qualcuno ci potrebbe restare male. In questa guida spieghiamo allora come “salvare capra e cavoli” come recita un vecchio proverbio.

Come uscire da un gruppo Whatsapp senza farsi vedere: è possibile?

Di questo argomento, per chi segue la nostra rubrica sulla tecnologia, ne abbiamo già parlato in questo nostro precedente articolo. La domanda era la medesima: esistono dei modi per uscire dai gruppi Whatsapp senza farsi notare dagli altri utenti? Anche se in realtà la possibilità c’è, in realtà non sempre è possibile farlo. Questo perché l’unico modo per abbandonare una chat sperando che gli altri non se ne accorgano è quello di uscire nell’esatto momento – o subito dopo – in cui il gruppo viene creato.

Così facendo la nostra “mossa” passerà quasi sicuramente inosservata. Purtroppo un fattore decisivo in questo piccolo trucchetto è il fattore tempo e come dicevamo non sempre si può riuscire ad agire in anticipo. Anche perché, banalmente, potremmo accorgerci della creazione della chat soltanto in seguito, prendendo lo smartphone dopo un po’ che non lo guardavamo. Che fare dunque in questi casi?

“Abbandonare” una chat senza essere notati: segui questo consiglio

Se proprio non avete modo di uscire da quel gruppo potrete comunque mettere in atto una serie di accorgimenti che vi permetteranno comunque di raggiungere lo stesso risultato. Anzi, in realtà vi daranno modo di fare anche di più. Spieghiamo meglio. Come accennato in apertura uno dei motivi per i quali decidiamo di non lasciare un gruppo è quello di non dare un dispiacere a chi lo ha creato, o comunque, magari, dover rispondere poi ai messaggi in privato di chi vi chiederà il “perché” non ci siete rimasti. Con questi consigli tuttavia riuscirete a non scontentare nessuno, nemmeno voi stessi.

Come fare

Il primo passo è quello di silenziare le notifiche del gruppo, strategia che, siamo sicuri, molti di voi hanno già sperimentato. A quel punto impostate la durata su “per sempre” e vi assicurerete che quella chat non vi disturberà più. Tuttavia avrete ancora il numero di notifiche nella home di Whatsapp con in più il susseguirsi continuo dei messaggi, magari per l’ennesima discussione che non porterà da nessuna parte. Vi resta allora un ultimo passaggio da fare: quello di archiviare il gruppo. In questo modo, di fatto, sarà come abbandonare il gruppo Whatsapp e per di più senza farlo sapere a nessuno. Sulla ‘carta’ infatti risulterete ancora all’interno ma con la chat archiviata nessuno vi disturberà più. Senza contare che, all’occorrenza, potrete comunque sempre tornare indietro recuperando il gruppo dall’archivio.