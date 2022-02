Tempesta d’Amore, anticipazioni spagnole: cosa succede tra Christoph, Erik e Yvonne? Il colpo di scena

Tempesta d’Amore. Nella Germania degli albergatori si sta creando un altro interessante intreccio amoroso che non vorremmo perderci per nulla al mondo. Nelle puntate di Tempesta d’amore (Sturm Der Liebe) ci sarà un ingresso davvero inaspettato: quello di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) che porterà enorme scompiglio nella vita di due personaggi centrali della soap. La vita sembrava procedere in modo abbastanza tranquillo nella vallata teutonica dove ha sede il Fürstenhof, ma nelle prossime puntate ci saranno molti colpi di scena. Scopriamoli insieme con le anticipazioni per la prossima settimana.

Colpi di scena al Fürstenhof di Tempesta d’amore

La donna comparirà, dunque, all’improvviso Bichlheim con la speranza che proprio Erik la aiuti a risolvere i grossi problemi che ha alle spalle. Problemi di natura finanziaria, ovviamente. In questo contesto, i rapporti tra Vogt e la Klee saranno piuttosto tesi e concitati, come se qualcosa stesse per scoppiare da un momento all’altro. Infine, però, l’uomo deciderà di aiutare la madre della figlia grazie all’offerta di un lavoro in qualità di barista proprio nel Fürstenhof. Una soluzione abbastanza felice, dopo i primi tentennamenti da parte dell’uomo che però si è subito impegnato a risolvere il problema.

Sorpresa romantica

Durante un tour all’interno del pianobar dell’hotel teutonico, Yvonne farà la conoscenza di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E, indovinate un po’…e per la donna sarà colpo di fulmine a ciel sereno! Così, la donna sarà determinata a conquistare il ricco albergatore – ormai da tempo single dopo la fine della sua relazione con Selina (Katja Rosin). La giovane ed impavida Klee agirà senza inibizioni: tenterà di fare colpo organizzando un incontro romantico. Come reagirà lui alla sua sorpresa?