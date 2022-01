Tivoli, quel capolinea dalla Capitale: altre 10 persone sanzionate. Controlli estesi anche ai negozi

Roma. Quel capolinea è ormai diventato un bacino di sanzioni facili. Ed è sempre lo stesso ad essere controllato. Lì giungono i bus provenienti dalla Capitale con molte persone a bordo che puntualmente vengono controllate dai Carabinieri alla fermata. E, in effetti, alla luce delle recentissime disposizioni del governo, anche i controlli sono divenuti più serrati. Negli ultimi giorni sono decine e decine le persone sanzionate fortemente.

Mascherine e Green Pass

Gli ultimi provvedimenti sono stati presi proprio nelle recenti ore dai militari. In modo particolare, le sanzioni riguardano controlli sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. In qualche caso, si tratta di semplice confusione tra una mascherina e l’altra, ma in altri i soggetti non hanno neppure il certificato verde. Molti, infine, i casi di scambi di certificazione, per utenti che ne sono sprovvisti. Insomma, i casi sono molteplici, ma ciò che stupisce è che si troverà sempre qualcuno da sanzionare a quel capolinea.

Le sanzioni di oggi a Tivoli

Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno controllato questa volta ben 74 persone in totale. Questa volta i controlli si sono estesi anche oltre. Infatti, gli operanti hanno controllato mascherine e Green Pass sia al capolinea consueto dei bus, in arrivo dalla Capitale, sia nei pressi di alcuni esercizi commerciali. A seguito di tali controlli, tra tutti i soggetti, 8 utenti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 2 per il mancato possesso del Green Pass.