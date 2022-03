Tragico incidente a Latina, Clarissa muore a 21 anni. Il conducente positivo all’alcol test

E’ risultato positivo all’alcol test il giovane di 24 anni che poco prima dell’alba di ieri, domenica 6 marzo, si trovava alla guida della sua auto. La stessa sulla quale viaggiava Clarissa Trombin, una ragazza di 21 anni che ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto a Latina, in via Epitaffio.

Incidente mortale a Latina

I due ragazzi stavano viaggiando in direzione Latina centro a bordo di una Lancia Ypsilon quando, per motivi ancora al vaglio, il 24enne ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un albero, all’altezza di via Verri. Le condizioni di entrambi sono apparse subito serie, ma quelle della 21enne erano disperate. La corsa in ospedale, i tentativi di salvarle la vita, ma Clarissa Trombin, purtroppo, è morta durante l’intervento chirurgico.

Leggi anche: Incidente mortale a Latina Scalo: chi è la vittima

Il conducente positivo all’alcol test

Il conducente dell’auto, un ragazzo di 24 anni, aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Ora la Polizia Stradale di Aprilia, come da prassi, lo ha denunciato e il reato ipotizzato è quello dell’omicidio stradale. Il 24enne si trova anche lui in ospedale, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita.