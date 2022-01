Uomini e Donne, anticipazioni 28 gennaio 2022: lite in studio tra Marika Geraci e Armando

Uomini e Donne. Anche oggi ritorna l’appuntamento con il programma più atteso del pomeriggio condotto dalla intramontabile Maria De Filippi. Oggi venerdì’ 28 gennaio non mancate. Il programma andrà in onda come di consueto su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Si tratta, dell’ultimo appuntamento settimanale e molti saranno i colpi di scena che si verificheranno in puntata, o almeno tutto lascia presagire che sarà così. A seguito della famosa discussione tra Nicola e Olga e la segnalazione su Eleonora, la corteggiatrice di Luca Salatino ha deciso di portare avanti la frequentazione. La puntata che andrà in onda oggi potrebbe essere dedicata quasi totalmente ai cavalieri e alle dame del trono over. Come sempre, le anticipazioni che circolano sul web sono davvero poche.

Cosa accadrà nella puntata di oggi?

Alcune indiscrezioni trapelate dallo studio dicono che oggi potrebbe accomodarsi al centro nuovamente Marika Geraci, diventata una protagonista indiscussa della trasmissione sin dalla sua frequentazione con Armando Incarnato.

Tra Marika e Armando è finito tutto da tempo, ma i due non perdono occasione per lanciarsi frecciatine e continuare la loro battaglia sentimentale repressa. Nelle scorse puntate, la dama ha lanciato un’insinuazione secondo cui Armando starebbe pensando all’Isola dei Famosi. Da qui una lunga ed estenuante discussione sul tema. Cosa accadrà, invece, oggi? Marika tornerà al centro dello studio per un nuovo confronto con Armando o per parlare delle proprie vicende sentimentali?

Nuove pretendenti per Diego Tavani in arrivo a Uomini e Donne

Ma, inoltre, è tornato anche Diego Tavani. Per il cavaliere che ha voglia di trovare l’amore, arriveranno delle nuove pretendenti pronte per conoscerlo e cercare così di conquistare il suo cuore? La risposta è solamente nella puntata di oggi. Tra gli altri, potrebbero avere spazio in puntata anche Alessandro e Pinuccia che, sin dalla prima puntata, hanno conquistato il pubblico della De Filippi. Pinuccia, dopo aver accettato la scelta di Alessandro di frequentarla come amica, ora chiede qualcosa di più e di andare oltre. Il signor Alessandro, però, non ha accettato (completamente) la richiesta di Pinuccia e le cose rimangono per il momento ancora in bilico.