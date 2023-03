Dove sciare nel Lazio? Quali sono gli impianti aperti vicino Roma

La neve nel Lazio non è mancata in questi duri e rigidi giorni invernali, e ancora molte sono le zone ricoperte da una soffice e vellutata coltre bianca, tale da permettere a tutti gli appassionati di poter continuare a praticare gli sport invernali ancora per qualche altra settimana.

Dove sciare nel Lazio? Gli impianti vicino Roma ancora operativi

Ma la Primavera è alle porte, e le temperature potrebbero iniziare ad aumentare proprio nei prossimi giorni. Dunque, meglio affrettarsi. Ecco una rapida rassegna degli impianti ancora operativi vicino Roma. Continuate a leggere!

Il Monte Terminillo: neve per oltre 70 cm

Si inizia ovviamente con l’impianto del Monte Terminillo, certamente tra i più noti in regione. Come evidenziato anche MeteoLazio, l’ultimo dato evidenzia un accumulo sostanziale di neve – circa 72 centimetri – alla Sella del Vento. Il nivometro di Colle Scampetti, a quota 1700 metri, segna addirittura 97 centimetri di neve. Di conseguenza, tutti gli impianti in risalita sono aperti ed operativi in questi giorni. Non vi rimane che preparare l’attrezzatura e partire.

Aperto l’impianto di Campocatino

Anche l’impianto di Campocatino è pronto ad accogliervi con la sua neve caparbia, forte, dura a sciogliersi. In questo caso, l’ultima altezza del manto nevoso rilevato è di circa 69 centimetri. Inoltre, la nuova gestione ha di recente annunciato che la strada che va da Guarcino a Campocatino è completamente sgombera e libera dalla neve, dunque nessun problema o intralcio per la traversata che vi porterà verso l’impianto che risulta essere aperto e operativo in questi giorni.

Il Monte Livata: piste e Family Park

Il livello della neve scende leggermente, ma è ancora ottimale per poter sciare e praticare i vostri sport invernali preferito. Parliamo del sito di Monte Livata, dove gli ultimi rilevamenti del nivometro parlavano di almeno 31 centimetri di altezza. Tutti gli impianti, dunque, sono aperti, così come il Family Park, e rimarranno aperti in questi giorni – dal lunedì alla domenica – fino alle 16.00.

Ancora neve anche a Campo Staffi

Chiudiamo, infine, questa nostra rassegna degli impianti sciistici vicino Roma ancora aperti ed operativi, con quello di Campo Staffi. Neve presente anche da queste parti. Qui il manto nevoso che ricopre la superficie delle piste da sci arriva fino a 70 centimetri di altezza.