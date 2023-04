Ponte 1 maggio 2023, quali sono i musei aperti in Italia: elenco e orari

Domani è la Festa dei Lavoratori, ma il ponte del primo maggio 2023 è già iniziato per molti dalla giornata di ieri. Uno dei tanti Ponti che stanno contrassegnano questo 2023. Dopo la festa del 25 aprile, ora, un’altra ricorrenza importante, che ricorda a tutti i diritti conquistati a fatica nel corso degli anni perché il lavoro diventasse dignitoso e sempre con più garanzie.

Ligabue al Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma: ‘Non vedo l’ora’, scaletta cantanti

Il meteo per il primo maggio 2023

Purtroppo, come vi abbiamo raccontato in diversi articoli durante questa settimana, il meteo in queste ore, e anche domani, non sarà di certo dei migliori, non solo a Roma ma in tutta Italia, in particolar modo al Nord. Il Sud riuscirà invece a resistere con temperature elevate e solamente qualche nube sparsa qua e là. Ad ogni modo, non scoraggiatevi, perché in Italia, Paese della cultura per antonomasia, c’è la possibilità di visitare i tantissimi musei presenti in ogni città, al chiuso, in modo tale da coniugare svago, cultura e, appunto, meteo.

Concerto Primo Maggio 2023 a Roma: cantanti, orario e programma completo

Ponte 1 maggio 2023: I Musei aperti per l’occasione

Insomma, andare in giro per Musei sembra essere l’opzione migliore per la giornata di domani, lunedì 1 maggio 2023. Con amici, amanti, parenti e familiari, è certamente una buona idea, anche la maggior parte di questi rimarrà aperta proprio per l’occasione. Ma prima di rimandarvi alla pagina principale dove sono presenti tutti i musei italiani con i loro orari di apertura, ecco intanto per i cittadini di Roma e Lazio, la lista completa dei Musei che saranno aperti per domani.

Musei aperti nella Regione Lazio

Ecco la lista completa dei musei aperti sul territorio della Regione Lazio:

Museo Archeologico Nazionale G. Carettoni di Cassino (ore 9.00 – 19.00);

Museo Archeologico Nazionale di Formia (ore 8,30 – 19.30);

Area Archeologica Tomba di Cicerone di Formia (ore 9.00 – 19.00);

Comprensorio Archeologico di Minturnae a Minturno (ore 9.00 – 19.00);

Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia (ore 8.00 – 14.00);

Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga (ore 8.30 – 19.30);

Area archeologica di Volsinii a Bolsena (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19);

Palazzo Farnese a Caprarola (ore 8.30 – 19.45);

Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Palazzo Altieri a Oriolo Romano (ore 8.30 – 19.45);

Museo Archeologico Nazionale di Vulci a Montalto di Castro (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Area Archeologica di Sutri (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Museo Archeologico Nazionale e Necropoli a Tarquinia (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Museo Nazionale Archeologico a Tuscania (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Museo Nazionale Etrusco – Rocca Albornoz di Viterbo (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Area Archeologica di Ferento a Viterbo (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00).

Apertura musei nella provincia di Roma

Ecco, invece, i musei aperti nella provincia di Roma:

Museo Archeologico di Lucus Feroniae di Capena (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Museo Nazionale Cerite e Necropoli della Banditaccia di Cerveteri (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Biblioteca del Monumento Nazionale di Grottaferrata (ore 8.00 – 14.00);

Villa di Orazio – Area Archeologica di Licenza (ore 9.00 – 19.30);

Museo delle navi romane di Nemi (ore 9.00 – 19.00);

Museo Archeologico Nazionale Prenestino a Palestrina (ore 9.00 – 20.00);

Area Archeologica del Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina (ore 9.00 – 18.30);

Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma (ore 9.30 – 15.30);

Galleria Spada di Roma (ore 8.30 – 19.00);

Galleria Corsini di Roma (ore 8.30 – 19.00);

Galleria Borghese di Roma (ore 9.00 – 19.00, Prenotazione obbligatoria tel. 06.32810 oppure www.ticketeria.it);

Museo della Via Ostiense di Roma (ore 9.00 – 14.00);

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma (ore 8.30 – 18.30);

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma (ore 9.00 – 18.30);

Istituto Nazionale per la Grafica, Museo dell’Istituto e Palazzo Poli di Roma (ore 8.30 – 19.30);

Istituto Nazionale per la Demoetnoantropologia di Roma (ore 8.30 – 19.30);

Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci” di Roma (ore 9.00 – 19.30, ultimo ingresso ore 19.00);

Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini” di Roma (ore 9.00 – 19.00, chiusura biglietteria ore 18.30);

Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano di Roma (ore 9.00 – 19.45, chiusura biglietteria ore 18.45);

Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps di Roma (ore 9.00 – 14.00);

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (ore 8.30 – 19.30, aperto solo il museo con esclusione delle mostre e delle aree verdi);

Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma (ore 9.00 – 14.30);

Archivio Centrale dello Stato di Roma (ore 9.00 – 20.00);

Crypta Balbi di Roma (ore 9.00 – 14.00);

Malborghetto di Roma (ore 10.00 – 16.00);

Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo a Roma (ore 9.00 – 19.45, chiusura biglietteria ore 18.45);

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowsky a Roma (ore 8.30 – 20.00, chiusura biglietteria ore 19.00);

Area Archeologica di Gabii di Roma (ore 10.00 – 16.00);

Museo Nazionale dell’Alto Medioevo di Roma (ore 9.00 – 14.00);

Villa dei Quintili a Roma (ore 9.00 – 19.15);

Necrppoli di Porto a Fiumicino (ore 10.00 – 16.00);

Scavi di Ostia Antica (ore 8.30 – 19.15, chiusura biglietteria ore 18.15);

Archivio di Stato di Roma (ore 9.00 – 15.00);

Area Archeologica di Veio (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Antiquarium di Pyrgi a Santa Severa (ore 8.30 – 14.00, chiusura biglietteria ore 13.00);

Villa D’Este a Tivoli (ore 8.30 – 19.45);

Area Archeologica di Villa Adriana a Tivoli (9.00 – 19.30, Antiquarium del Canovo 10.00 – 19.00).

Musei aperti in Italia per il primo maggio 2023

Ora, invece, con uno sguardo d’insieme, passiamo alla lista completa dei musei che rimarranno aperti domani in tutto il territorio italico, direttamente dal sito ufficiale del ministero della cultura. Ecco il link per l’accesso, dove poter consultare agevolmente tutti i musei con i rispettivi orari di apertura: CLICCA QUI.