Ponte 2 giugno nel Lazio, cosa fare e dove andare: i borghi vicino Roma (e non solo)

Il ponte del 2 giugno è ormai vicino, manca pochissimo, solamente un paio di giorni e potrà dunque iniziare il weekend lungo che in molti stanno sognando ormai da diverse settimane. Il meteo, tra l’altro, promette anche bene, dopo lunghi giorni di pioggia e grigiore continui. Un’occasione imperdibile, insomma, anche per una sana scampagnata fuori porta in compagnia di parenti, amici o familiari.

Meteo Ponte 2 giugno, maltempo in Italia? Le previsioni per la Festa della Repubblica

Ponte 2 giugno nel Lazio: cosa fare? Ecco qualche idea

Certo, con così tanti giorni a disposizione, ci si potrebbe trovare anche un po’ spiazzati, e non sapere bene cosa fare. Se non avete idee, o non avete ancora pensato a nulla perché intasati dal lavoro di questi ultimi giorni, non demordete e non preoccupatevi, perché noi della redazione de Il Corriere della Città siamo qui proprio per regalarvi qualche suggestione e qualche idea su come passare al meglio questoponte del 2 giugno nel Lazio, alla scoperta dei borghi più belli e caratteristici che si trovano proprio ad un passo da Roma, e che dovete assolutamente conoscere: continuate a leggere e che il viaggio abbia inizio.

Borghi suggestivi della Sabina

Per prima cosa, vi proponiamo alcuni luoghi davvero meravigliosi in Sabina, borghi suggestivi ed arroccati dove poter trascorrere il vostro ponte del 2 giugno 2023. Tra questi, assolutamente da vedere:

Poggio Mirteto

Poggio Catino

Roccantica

Casperia

Torri inSabina

Rocchette

I laghi del Cicolano

Proseguiamo la nostra rassegna con altri due luoghi di certo non proprio mai stream, ma proprio per questo imperdibili: i due Laghi del Cicolano, ovvero Lago del Salto e Lago del Turano. Quest’ultimo, in particolar modo, ha in Castel di Tora il suo punto maggiormente suggestivo ed affascinante, dove potrete godere di una vista mozzafiato ed un panorama assolutamente imperdibile e romantico.

L’incantevole Ciociaria

Non dimentichiamo, per nulla al mondo, la Ciociaria, così come l’intera provincia di Frosinone, una terra davvero antica, i cui primi insediamenti umani si perdono negli inizi della storia. Una rete di borghi infinita, tra castelli, siti archeologici, boschi e stradine tutte da vivere e da percorrere. La visita ad Anagni è un dovere assoluto, con la sua Cattedrale e il suo Museo, così come il Palazzo della Ragione e il Palazzo di Bonifacio VIII. Emozioni anche ad Alatri e la sua Acropoli.

La Tuscia e i suoi misteri

Infine, chiudiamo la nostra rassegna con i bellissimi borghi magici e spettacolari della Tuscia, i suoi paesaggi collinari che si estendono per tutta la provincia di Viterbo e non solo. Per il 2 giugno prossimo, e quindi per la Festa della Repubblica, perché non andare in viaggio proprio da quelle parti? Una bella passeggiata, ad esempio, tra i vicoli di Civita Bagnoregio, oppure nell’antichissima Sutri, o ancora Bolsena con il suo bel lago. E perché non fondere natura e mistero con il tanto rinomato Parco dei Mostri? Ecco, ora non dovete far altro che fare la vostra scelta!

(Foto in copertina di italiastyle_borghi – Instagram)