Pranzo di Pasqua ai Castelli Romani? I migliori inidirizzi secondo Gambero Rosso

La Pasqua è ormai alle porte: per chi ancora non ha deciso dove andare per il classico pranzo della domenica ecco un’utile guida relativa all’area dei Castelli Romani. I migliori indirizzi dove trascorrere qualche ora all’insegna del buon cibo (ma anche dell’ottimo vino). Vediamo allora dove andare.

Il pranzo di Pasqua è una di quelle tradizioni a cui gli italiani sono maggiormente affezionati. Che sia in famiglia, a casa da parenti, spesso i nonni, oppure al ristorante, in tantissimi domenica si ritroveranno per mangiare insieme. Grandi tavolate e i piatti tipici della tradizione, con le immancabili differenze da Regione a Regione: se però vi siete ridotti all’ultimo minuto e non avete ancora trovato il posto ideale per trascorrere la giornata di Festa cerchiamo di venirvi in aiuto con qualche consiglio utile.

Dove andare a mangiare a Pasqua ai Castelli

Nello specifico ci occupiamo in questo articolo di alcuni ristoranti dell’area dei Castelli Romani. Del resto, essendo a due passi da Roma, la zona è molto gettonata praticamente tutto l’anno, figuriamoci in occasione delle festività come quella – imminente – Pasquale. La prima cosa che viene in mente, parlando dei Castelli, sono ovviamente le tipiche fraschette. Ad Ariccia le più famose, ma si possono trovare, tanto per fare qualche altro esempio, a Frascati, Marino e Castel Gandolfo.

Ebbene, in tanti hanno già prenotato da settimane e, a patto di trovare ancora qualche posticino libero, è senza dubbio questa la prima meta – scontata sì, ma inevitabile – che vogliamo proporvi. Dopodiché ci sono tutte le attività sul lungolago (tanto di Albano quanto di Nemi) in grado di coniugare al buon cibo/vino anche una vista mozzafiato. Adesso però, per completare la nostra guida eno-gastronomica sul dove mangiare a Pasqua, avvaliamoci dei massimi esperti in materia: ovvero i redattori de Il Gambero Rosso.

Pranzo di Pasqua ai Castelli: i ristoranti da non perdere

La guida del Gambero Rosso ha infatti dedicato una sezione sul proprio sito al pranzo della domenica Pasquale che quest’anno coincide con la fine del mese di marzo. Vediamo dunque i migliori indirizzi dove prenotare, magari approfittando di qualche disdetta last minute: