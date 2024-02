Riapre Cinecittà World: cinque (imperdibili) novità, al via la nuova stagione | FOTO

Tutto pronto per il via ufficiale alla nuova stagione del parco del cinema e della televisione di Roma Cinecittà World. Dopo gli eventi di queste settimane, in ultimo la grande festa di Carnevale, da sabato la struttura riaprirà nella sua versione integrale. E saranno davvero tante le novità di quest’anno.

“Ciak, si gira”. Cinecittà World riparte per la nuova stagione ed è pronto ad accogliere i visitatori. Sabato 2 marzo il parco torna ad aprire al pubblico tutti i suoi spazi, dalle attrazioni, alle aree a tema dedicate al mondo dello spettacolo, fino ad arrivare al programma degli eventi – davvero lunghissimo – che ci terranno compagnia fino a oltre dopo l’estate. Ma quali sono le novità della stagione 2024? Scopriamole insieme.

Cinecittà World: riparte a pieno regime il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma

Quaranta attrazioni, sette aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno. E in più 5 novità, con un palinsesto spettacoli tutto nuovo e grandi eventi per immergere gli ospiti in un mondo di emozioni. Questa, in sintesi, l’ampia offerta di Cinecittà World. Fitto anche il calendario degli eventi: in programma, calendario alla mano, ci sono oltre 100 manifestazioni* tra concerti, serate, anteprime cinematografiche, kermesse di danza internazionali, convention e sport nei Teatri e nel nuovo Palastudio.

Le novità 2024

Restando in tema di novità ecco ad esempio la nuova attrazione “Hotel Transilvania”, il semi-serio percorso horror ispirato alla leggenda del Conte Dracula, dove tra una stanza e l’altra ci si trova faccia a faccia con gli eccentrici mostri che abitano l’hotel. Tra le novità di questa stagione anche 4 show inediti, che ogni giorno regaleranno momenti di svago e divertimento live formato famiglia.

Si tratta di “Incanto by NoGravity”, lo spettacolo ipnotico, ideato e diretto da Emiliano Pellisari, porta in scena, con artisti che volano sul palcoscenico, quadri indimenticabili della storia del cinema, da Spiderman a Frozen, da Harry Potter a Star Wars. Coreografie aeree di danzatori-acrobati che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini. Quindi la magia della notte degli Oscar con il musical “Sognando Hollywood”, uno spettacolo originale che celebra, con performance cantate e ballate dal vivo, i film pluripremiati.

E ancora. Adrenalina pura con “Far West Show – Il Disastro” che porta gli ospiti in un imprevedibile vortice comico di spassoso caos: una compagnia teatrale si lancia nell’ardua impresa di creare il più grande show del Far West. Cosa potrebbe mai andare storto? Assolutamente tutto! A grande richiesta, dopo il successo di Carnevale, viene confermata per tutto l’anno la “Parata del Cinema”, che chiude la giornata di divertimento al parco: un corteo di spettacolari Carri, Big Foot, Chopper, Limousine, Auto Transformer, Personaggi e Supereroi, con attori, ballerini, cantanti, che sfilano lungo Cinecittà Street.

Un biglietto, tre parchi: Cinecittà World, Roma World e Aqua World

Ma sicuramente la novità più importante, annunciata dall’Amministratore Delegato Stefano Cigarini, riguarderà l’accesso anche alle altre macro-aree tematiche del parco divertimento. Sì perché da quest’anno con un unico biglietto si potrà entrare in tutti e 3 i parchi: Cinecittà World, Roma World (che fino allo scorso anno aveva un ingresso separato, ndr) e Aqua World.

Roma World 2024: quando apre

E’ opportuno precisare alcune importanti informazioni. Se il 2 marzo aprirà Cinecittà World, bisognerà attendere il 22 – sempre di marzo – per accedere a Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma dove vivere una giornata da antico romano in un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni. Anche in questo caso ci sarà una grande novità: Roma On Fire, lo spettacolare live show serale realizzato nella maestosa cornice del set del kolossal Ben Hur in scena dal 1° giugno per tutta l’estate.

Aqua World 2024: la data di apertura

Chiudiamo con il parco a tema acquatico “Aqua World”. In questo caso l’apertura stagionale è fissata per il prossimo 1° giugno: il parco, precisiamo, avrà comunque un’entrata indipendente e un biglietto dedicato. A chi ha voglia di sole lo attendono le spiagge (anche di sabbia) della Cinepiscina; oppure, per chi desidera lasciarsi trasportare in totale relax, ecco il fiume lento Paradiso, mentre per chi è a caccia di adrenalina ci sono le emozioni dei grandi scivoli Vortex e Boomerang inaugurati lo scorso anno.

*Tutto il programma completo, gli orari di apertura e il costo dei biglietti è su www.cinecittaworld.it