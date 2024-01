Ristoranti a Roma, le nuove aperture a gennaio 2024: elenco completo

Dove mangiare bene a Roma? La Città Eterna, con i suoi tantissimi ristoranti, anche stellati, offre possibilità davvero per tutti i gusti. Tradizione ma anche innovazione, con tante proposte che ogni mese si aggiungono all’offerte enogastronomica della Capitale. Vediamo le novità di gennaio.

La fine dell’anno sul fronte della ristorazione è stato davvero ‘movimentato’ a Roma. Del resto la finestra temporale delle festività natalizie rappresenta, specie nelle grandi città, il miglior momento per chi vuole avviare una nuova attività. Proposte fresche che guardano al futuro, puntando ad incontrare le esigenze del pubblico, tutte, anche quelle più di “nicchia”.

Idee green e vegan, talvolta uniche nel proprio genere, o volte per lo più alla tradizione perché anche le nostre origini, specie se si parla di cucina romana, a tavola restano sempre le assolute protagoniste. Roma, del resto, è una delle città principali del turismo all’insegna del buon cibo: e le tante novità anche di queste ultime settimane non fanno che confermarlo.

Gli ultimi ristoranti aperti a Roma

Riavvolgendo un attimo il nastro, in questo precedente articolo vi avevamo portato dentro le ultime novità del mese di dicembre (e anche qualcosina prima), a partire dall’apertura di Eataly a Roma Termini. E poi tutte le nuove aperture nella zona del centro, sull’Ostiense, oppure a San Lorenzo. Si spazia dalla ristorazione tradizionale, alle pasticcerie, fino alle proposte per aperitivi, brunch e l’immancabile dopo cena. Con alcuni locali in grado, talvolta, di mixare insieme più di un target di riferimento, adattandosi – cambiando natura e pelle – allo specifico momento della giornata.

Dove mangiare a Roma: le nuove aperture di gennaio

Per non perderci nemmeno una novità ci siamo affidati nuovamente al blog – tra i punti di riferimento del settore – Puntarella Rossa, che ogni settimana (o quasi) “scandaglia” il territorio di Roma Capitale alla ricerca delle iniziative imprenditoriali nel food and beverage più interessanti. Per il mese di gennaio, ormai giunto al giro di boa, ne vediamo qualcuna.

Dolcemascolo – Della vittoria

Di questo locale vi avevamo già anticipato qualcosa in questo articolo. Si tratta di una pasticceria già presente nel Lazio, ma a Frosinone. Adesso è però sbarcata a Roma. Oltre ai dolci, il locale, i cui proprietari attuali che puntano a seguire le orme del nonno (Salvatore che aprì un’attività nella Capitale negli anni ’60) è anche una bottega che dedica un’attenzione particolare ai vini, un’altra particolarità per cui nel Lazio le proposte di certo non mancano.

Tornando al locale, spazio viene dato ovviamente a tutta l’offerta dei lievitati fino alla pasticceria salata per gli aperitivi. Veniamo all’indirizzo. Carta e penna: Dolecemascolo si trova in Viale Giuseppe Mazzini 84-86. Per informazioni è possibile chiamare lo 06-89118542. Il locale è presente anche sui social.

Fiuto Restaurant a Ponte Milvio

Dal nome si capisce subito la mission di questo ristorante che dedica a tutti gli amici a quattro zampe una proposta dedicata. Si tratta di un locale dog friendly dove padroni e i loro inseparabili amici possono mangiare insieme: di conseguenza abbiamo due menù separati, uno per gli animali – con alternative anche vegan – uno per gli “umani”, con grandi classici della tradizione romana. Il ristorante si trova in Via Flaminia 502. Telefono 06/3333438, oppure gli omonimi canali social.

Santa Romana

Fresca, anzi freschissima di apertura è la pizzeria Santa Romana, in Piazza Certaldo 12 alla Magliana. Il locale offre a clienti la pizza romana, quella tipicamente della Capitale, ovvero bassa e all’insegna del crunch. A gestire l’attività due fratelli, Davide e Raoul Rotundo, due ristoratori già noti nella Capitale. Circa 60 i coperti e un grande forno a vista: un’esperienza da provare sicuramente.

The forum

Chiudiamo con una panoramica su un locale caratteristico che ha aperto recentemente a Roma. Sebbene l’inaugurazione risalga allo scorso novembre, vale la pena soffermarcisi un momento: siamo al Pigneto e la peculiarità di questo ristorante è che si trova all’interno di un’agenzia immobiliare. Il progetto è opera si Antonio Proietti che qualche anno fa ha fondato la Quadrifoglio Immobiliare: già in passato era stato aperto un bar mentre adesso il figlio, Gabriele, attuale presidente della società, in team con l’amministratore unico Francesco Crocé, hanno individuato proprio al Pigneto, nell’omonima piazza al civico 8a, il luogo giusto dove dar seguito a questa idea. Ecco allora un ambiente polivalente dedicato a cibo, lavoro e studio: l’offerta gastronomica abbraccia l’intera giornata ed è concepita per accompagnare le attività sopracitate. E dunque si dalla colazione, ai pasti principali fino all’immancabile aperitivo.