Vicoli di Roma, il più stretto misura 122 cm: dove si trova

La città di Roma non smette mai di stupirci, anche in tema di curiosità. Andando infatti oltre i luoghi da copertina, quelli che ogni anno attirano milioni di visitatori, ci sono tantissime particolarità della Città Eterna che vale la pena approfondire.

Scorci nascosti, panorami mozzafiato e location dove stupire il proprio lui o la propria lei. Oppure dove andare con gli amici e – perché no – portarli in un posto che non conoscevano per il cosiddetto effetto “wow”. E a Roma, in questo senso, le possibilità di certo non mancano.

Tra queste c’è sicuramente una piccola stradina, anzi la più stretta della Capitale. Il passaggio al suo interno è davvero esiguo perché misura poco più di un metro. Sapete dove si trova?

Roma nascosta: i luoghi da scoprire

Ma questo non è che un esempio di quello che potete scoprire muovendovi qua e là per Roma, in tutti quei luoghi lontani dai riflettori ma ugualmente in grado di regalare panorami e paesaggi unici nel loro genere. Nelle rubriche che potete trovare su Il Corriere della Città vi abbiamo portato alla scoperta di autentiche “perle” romane o di curiosità che forse non conoscevate: il campanile più piccolo di Roma, oppure la Via più lunga o quella più corta. Fino agli scorci davvero nascosti in cui non sembra nemmeno di essere nella Capitale.

Tornando al tema del nostro articolo, senza indugiare oltre, intanto per trovare il vicolo più stretto di Roma dobbiamo innanzitutto recarci in centro, nei pressi di Piazza Navona. La storia di questa Via è davvero particolare e affonda le sue radici indietro nel tempo: qui una volta sorgeva una Chiesa che oggi non c’è più anche se è ancora presente un’iscrizione che ne testimonia la sua presenza passata.

Vicolo di San Trifone, è questa la via più stretta di Roma: come raggiungerla

Cartina alla mano, una volta raggiunta Piazza Navona bisogna percorrere a piedi appena 150 metri. Bastano due minuti: si prende Via dei Coronari e si superano Via dei Tre Archi, sulla destra, e Vicolo della Volpe, sulla sinistra. A quel punto ve la troverete sulla destra: si tratta del Vicolo di San Trifone. E’ considerata la stradina più stretta di Roma perché misura appena 122 cm anche se, in alcuni punti, la distanza tra le due pareti è ancora più ridotta, sfiorando i 118cm. Insomma, lo spazio sufficiente per attraversarla.

Cenni storici

Dicevamo della Chiesa che qui sorgeva un tempo. Ebbene, proprio il suo nome, San Trifone, deriva da questo edificio sacro che oggi, come accennato, non esiste più. La Chiesa rimase qui fino al 1940: la scritta che si legge ancora recita “EC A PAR S SALVATORIS PRIMICERII” mentre il portone è stato mantenuto ma ospita l’ingresso ad un’abitazione privata che prese proprio il posto dell’edificio religioso.

Quest’ultimo, secondo fonti storiche, sarebbe stato consacrata durante il pontificato di Papa Pasquale II, dal Vescovo di Ostia, Leone, intorno all’anno 1.100. L’edificio nel tempo venne conosciuto anche con altri nomi, alcuni dei quali facenti riferimento alle vie adiacenti a questo vicolo. Ad esempio vengono menzionati quelli di San Salvatore alla Volpe fino, per l’appunto, a quello di San Trifone. Dentro la Chiesa erano presenti tre altari, uno maggiore e due laterali.

L’incendio

La stradina è famosa anche per l‘edicola sacra, costruita in ricordo proprio dell’edificio cattolico che conteneva un prezioso dipinto raffigurante la Madonna con Gesù insieme ai Santi Trifone, Ninfa e Respicio; purtroppo però un incendio doloso, dovuto ad un atto vandalico, la distrusse nel 2007 e nessuno ancora oggi ha ancora provveduto a ripristinarlo.