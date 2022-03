“Voglio vedere i miei figli o mi ammazzo” e si barrica in casa con una pistola: arrestato

Il dolore della separazione dai propri figli può toccare apici indicibili: l’evento accaduto a Frascati, Castelli Romani, ieri sera ne è un esempio. Qui un uomo si è barricato in casa, armato di pistola, e ha minacciato di uccidersi se non avesse potuto riabbracciare i propri figli. Dopo 5 ore di lunghe trattative sono giunti i bambini: è stato allora che l’uomo ha consegnato spontaneamente la pistola ai Carabinieri. E’ stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco.

Padre disperato di 32 anni vuole togliersi la vita

Era la tarda serata di ieri, 29 marzo 2022, quando un uomo di 32 anni, romano e con precedenti, si è impossessato della pistola regolarmente detenuta dal padre e si è barricato nella propria abitazione. Voleva riabbracciare i suoi figli che la sua ex compagna aveva portato via con sé a Napoli, a casa dei genitori. Non li vedeva dal 26 marzo e a nulla sono valsi i tentativi prima del suo stesso padre, poi dei Carabinieri (intervenuti proprio a seguito della chiamata del genitore).

L’arrivo dei figli e la resa

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Frascati insieme a quelli dell’Aliquota di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile di Roma e il negoziatore del Nucleo Investigativo di Frascati che hanno cinturato e messo in sicurezza la zona circostante il villino. Sono passate 5 lunghe ore prima che il 32enne si arrendesse, fatto accaduto solo quando sono giunti da Napoli i figli e l’ex compagna. E’ stato allora che l’uomo ha consegnato spontaneamente l’arma ai Carabinieri, che lo hanno poi arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco. Il 32enne è stato sedato dal personale del 118 che lo ha poi portato all’ospedale di Frascati per accertamenti, dove è tuttora piantonato dai militari.

(Foto di repertorio)