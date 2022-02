Covid, oggi nel Lazio 6356 nuovi contagi e + 12978 guariti: ecco il dettaglio

Covid, Lazio. Ad oggi nel Lazio sono 183.989 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 182.186 in isolamento domiciliare. Mentre 1.803 persone sono ricoverate, 138 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 10.345 persone sono decedute e 853.611 guarite. In totale sono stati esaminati 1.047.945 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio. Vediamo ora, nel dettaglio, la situazione per la giornata di oggi.

Covid: il bollettino di oggi nel Lazio

Nuovi contagi: 6356 (ieri 3121, scorsa settimana 7407), il trend è al 0,61% (ieri 0,30%)

Ricoverati: -18 (settimanale +24, scorsa settimana -32)

% occupazione posti disponibili: 25,93% (ieri 26,21%)

Terapie intensive: -10 (settimanale -9, settimana scorsa -7)

% occupazione terapie intensive: 14,63% (ieri 15,69%)

Isolamento: -6613 (settimanale -13011)

Morti: +19 (settimanale +43, settimana scorsa +73)

Guariti: 12978 (settimanale +22430)

Andamento settimanale: 9477 (la scorsa settimana 11066, rispetto scorsa settimana -14,36%, totale scorsa settimana -20,72%). Degli attuali positivi (183989): 0,90% ricoverati (+0,02%), 0,08% in TI (-0,00%), 99,02% in isolamento (-0,02%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 682,68

Rispetto alla settimana scorsa: Mercoledì -18,32%, Giovedì -21,62%, Venerdì -4,64%, Sabato -21,52%, Domenica -17,31%, Lunedì -14,70%, Martedì -14,19%