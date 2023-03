Festa del cioccolato ad Albano Laziale: ecco quando ed eventi in programma

Albano Laziale diventa ambasciatrice di uno dei prodotti più amati da tutto il mondo, e da sempre: il cioccolato. La località ospiterà, infatti, per la prima volta, con il Patrocinio del Comune, il dolcissimo appuntamento con il cioccolato artigianale, considerato “puro” perché senza additivi e conservanti.

Festa del cioccolato ad Albano Laziale: il programma e gli eventi

A partire da venerdì 10 a domenica 12 Marzo, i Maestri Cioccolatieri dell’Associazione Nazionale Cioccolatieri CHOCO AMORE, in rappresentanza di 12 regioni italiane, saranno presenti nella centralissima piazza Mazzini di Albano Laziale con i loro prodotti di cioccolato ”rigorosamente artigianale”, preparato cioè seguendo ricette categoricamente tramandate di padre in figlio, come quelle di un tempo. Il segreto del successo assicurato? La scelta accurata delle materie prime, che sono in grado di rendere il cioccolato artigianale “puro” e molto diverso da quello industriale che viene diluito con altri alimenti e zuccheri in gran quantità.

Il buon cioccolato e la sana alimentazione

Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali promosso dalla CHOCO AMORE, è l’evento gastronomico monotematico più conosciuto in Italia e promuove la cultura della sana alimentazione per un consumo consapevole e responsabile dei prodotti genuini, come il cioccolato “vero” che è un valido aiuto per il nostro organismo a livello terapeutico. In particolar modo quello fondente che ha un potere antiossidante tra i più elevati in assoluto, un indice di valore circa 19 volte più̀potente di una mela, aiuta il cuore nelle sue funzionalità, la circolazione ed accelera il metabolismo antidepressivo.

Le ricette per divertirsi con il cioccolato

Nelle Feste del Cioccolato Artigianale verranno, poi, proposte mille ricette per tutti i gusti e per tutti i palati: fondente, al latte, aromatizzato, piccante, salato, con frutta secca, fino alle forme più variegate: macchine fotografiche, smartphone, tablet, personaggi dei cartoni animati, scarpe, borse e tante altre sempre in puro cioccolato.

Lavoratori didattici gratuiti

Dalle ore 10:00 a notte la manifestazione sarà pronta ad accogliere in Città, turisti e visitatori, inclini a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale e per deliziare i più “golosi” intenditori e non solo. Assolutamente da non perdere i laboratori didattici gratuiti sulla cultura e la lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente sul sito internet alla pagina: Prenotazione laboratori – Feste del cioccolato.