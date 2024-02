Operaio cade dal balcone ai Castelli, è grave: stava montando un condizionatore

Incidente sul lavoro ai Castelli, operaio scivola e cade dal balcone. Interviene l’elisoccorso: ecco quali sono le sue condizioni di salute.

E’ finita nel dramma quella che doveva essere una normale di giornata di lavoro ad Albano Laziale, ai Castelli. E’ qui che l’altro ieri un uomo, mentre stava effettuando dei lavori per conto di una ditta, è caduto da un balcone rimanendo ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente alle Volanti della Polizia di Stato. Allertato anche un elicottero che, constatate le condizioni dell’operaio, ha trasportato infine l’uomo in Ospedale.

Incidente sul lavoro ad Albano

Secondo quanto ricostruito l’operaio, un 36enne di nazionalità romena, si trovava al primo piano di una palazzina e si stava occupando dell’installazione del motore di un condizionatore. All’improvviso però, per cause in fase di accertamento, è scivolato dalla scala precipitando al suolo.

Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Dopo averlo stabilizzato, l’uomo è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasferito in Ospedale. Nonostante le ferite riportate non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni restano tuttavia monitorate. In corso gli approfondimenti da parte della Polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro.