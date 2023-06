Addio al dolcissimo cane Hugo: l’ultimo week-end con i cari commuove il web

Il cane Hugo ha commosso il web: a causa dei tanti problemi di salute, la sua padroncina ha preso la scelta più difficile per farlo smettere di soffrire. L’ultimo week-ed insieme è stato davvero speciale: ha affittato una baita nella foresta, così che Hugo potesse vivere in pace gli ultimi giorni della sua vita, tra le onde del mare e il verde dei boschi. Ecco la sua storia.

La storia del cane Hugo

Elyse, una ragazza canadese, anni fa ha adottato un piccolo cane salvato da non si sa bene quale situazione nella Carolina del Nord. Il cucciolo le ha rubato il cuore: un mix giocoso di un border collie e un segugio spaniel. Tra loro è subito nato un amore fortissimo e indissolubile. Hanno vissuto mille avventure insieme che lei ha iniziato a condividere anche sui social, generando ondate d’amore e d’affetto verso il suo cane. Con il tempo, purtroppo, Hugo ha iniziato a mostrare i primi problemi di salute. La proprietaria non ha mai spiegato nel dettaglio le sue patologie, ma sul suo profilo Tok Tok ha ammesso la verità: Hugo stava soffrendo sempre di più e tenerlo in vita ‘forzatamente’ non aveva più senso.

Leggi anche: Pontina, lanciano un cane da una macchina in corsa: morto

L’ultimo week-end con I cari nel bosco

Elyse è stata costretta a prendere la decisione più difficile di tutte, quella che nessuno vorrebbe prendere verso il proprio animale domestico: l’eutanasia. Con grande dolore, ma soprattutto con grande amore, ha deciso di salutare in modo speciale il piccolo peloso. Così ha affittato una bellissima baita nel nord del Canada, dove ha trascorso l’ultimo week-end con il suo fidanzato e Hugo. L’addio è stato dolce e il cagnolino ha sicuramente vissuto delle bellissime ultime giornate tra il suono delle onde e il cinguettio degli uccelli tra gli alberi, ma soprattutto, con l’amore della sua famiglia. Ecco il video della fuga nella foresta, che ha suscitato la reazione e i commenti di migliaia di persone, che si sono immedesimati nella sua storia, raccontando anche le proprie.

La commozione del web per Hugo

Elyse ha condiviso alcuni momenti del suo ultimo week-end con Hugo sul suo profilo Tik Tok e c’è stata una commozione generale. Dire addio agli animali con cui si condividono anni di vita è sempre molto difficile. La notte prima dell’addio ha segnato una ferita profonda. Sui social ha scritto: “Sto tenendo in braccio il mio dolce ragazzo per la nostra ultima notte di coccole mentre leggo tutte le vostre gentili parole, grazie mille a tutti. Un perfetto ultimo fine settimana con il mio bambino”. Poi un po’ di silenzio e nell’ultimo post ha scritto: “Hugo, spero tu stia correndo felice, ovunque tu sia“.