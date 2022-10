Come sta Chris Martin dei Coldplay? Che malattia ha, tour sospeso

Chris Martin, membro portante della rinomata band musicale ColdPlay, ha un grave problema di salute che lo costringerà a fermarsi per un po’ sulla scena musicale. Cosa gli è successo nello specifico e quali sono le sue condizioni oggi? Pare proprio che il tour mondiale previsto sia a rischio: le date brasiliane sono già state cancellate a causa della malattia del cantante. Anche quelle italiane, di Milano e Napoli, sono a rischio.

Che malattia ha Chris Martin?

Il frontman dei Coldplay, è stato costretto a fermarsi per un po’, e non se la passa proprio bene. Il motivo sarebbe un grave problema di salute. Il problema in questione sarebbe una grave infezione ai polmoni che gli impedisce di lavorare a regime e che lo ha costretto inevitabilmente a fermarsi per il momento.

I dettagli sulle su condizioni

Il cantante dovrà stare a riposo per almeno 3 settimane, mentre sui social è stato postato un comunicato stampa ufficiale che rende nota la malattia di Chris e della sospensione di alcune date del tour, come necessaria conseguenza. Per il momento, però, non c’è altro. Nessun altro dettaglio sulle condizioni del cantante né sulle cause che avrebbero scatenato l’infezione.

Ovviamente, Chris è molto determinato a guarire in fretta per ritornare così sul palco più in forma di prima e regalare ancora tantissime emozioni ai suoi fans da tutto il mondo. Da parte sua, per il momento, nessun commento sulla situazione, aspettiamo come evolveranno le cose.