Morto Tuan Tuan, il panda gigante donato dalla Cina a Taiwan in segno di amicizia

È morto Tuan Tuan, il panda gigante di 18 anni che era stato donato dalla Cina a Taiwan nel 2008 come segno di amicizia tra i due Paesi. L’animale è deceduto nello zoo di Tapei dove Tuan Tuan e la sua compagna Yuan Yuan erano diventate vere e proprie attrazioni. La coppia di animali aveva anche rallegrato la struttura con la nascita di due cuccioli.

Il Panda gigante stava male da tempo

Tuan Tuan stava male da tempo. Da agosto gli esperti si erano resi conto che qualcosa non andava. Il Panda gigante ha iniziato a soffrire di crisi epilettiche, dagli accertamenti è risultato che aveva una lezione cerebrale e hanno pensato a un tumore. È stato seguito, curato, ma purtroppo per l’animale non c’è stato nulla da fare, ieri la nota ufficiale dello zoo ha comunicato: “La nostra équipe medica ha confermato che il cuore di Tuan Tuan ha smesso di battere”.