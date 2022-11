«Ora ti ammazzo»: prima uccide la moglie a coltellate, poi si consegna ai Carabinieri

Ancora un femminicidio. L’ennessimo, atroce episodio di violenza nei confronti di una donna è avvenuto a Capoterra, un comune in provincia di Cagliari. Qui un uomo ha ucciso a coltellate la moglie. Vani i soccorsi per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il femminicidio all’interno di una struttura di accoglienza

I fatti sono avvenuti all’interno di una struttura di accoglienza per migranti sita in via Gramsci, a Capoterra. La coppia era, infatti, di nazionalità serba e l’uomo adesso è n caserma in stato di arresto. Il femminicidio si è consumato intorno a mezzogiorno. A dare l’allarme i vicini che hanno poi allertato i carabinieri.

Vani i soccorsi

Dopo aver ucciso la moglie a coltellate, l’uomo è sceso in strada dove ha incontrato i Carabinieri e denunciando loro ciò che aveva fatto. Nonostante i soccorsi del 118, per la donna era ormai troppo tardi. Nel momento in cui sono intervenuti, la povera vittima era, infatti, già morta.