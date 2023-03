Quanto dura il Ramadan 2023? Data d’inizio e fine

Partiamo da un domanda non proprio scontata: che cos’è il Ramadan? La risposta non è facile, soprattutto se a darla siamo noi Occidentali, ma possiamo comunque provare a dare qualche coordinata per meglio comprendere questo evento così importante per la cultura islamica. Ecco qualche dettaglio per meglio approfondire il tema.

Cos’è il Ramadan?

Il Ramadan è il nono mese del calendario lunare islamico. Un periodo di tempo dalla profonda importanza religiosa, trattandosi del mese in cui si pratica il sacro digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano al Profeta Maometto («Il mese in cui fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di retta direzione e salvezza»: II.185). I musulmani di tutto il mondo, durante questo periodo, praticano in modo abbastanza ferreo e rigido il digiuno dall’alba fino al tramonto. Una pratica che include l’astensionismo dal bere, così come dal mangiare, ovviamente, e da tutti gli atti immorali, in particolar mondo dalla collera. Parallelamente, vengono incoraggiate la preghiera, la lettura del Corano e la carità verso il prossimo.

Quanto dura il Ramadan 2023?

Il Ramadan, come anticipato, ricopre lo spazio temporale di un mese, con leggere variazioni, durante all’incirca 29 o 30 giorni. Le variazioni sono dovute al fatto che la durata stessa dei mesi dipende strettamente dal calendario lunare, che è di circa 10 o 11 giorni più corto del calendario gregoriano che è comunemente usato. Considerato che il calendario islamico è composto da 354 o 355 giorni, e quindi 10 o 11 giorni in meno dell’anno solare, ecco che il mese dedicato al Ramadan, il nono del calendario suddetto, ogni anno cade in un momento differente dell’anno solare, retrocedendo fino a cadere in una stagione diversa.

Quando inizia il Ramadan quest’anno?

Va da sé, allora, che le date che caratterizzano il mese del Ramadan cambiano ogni anno, dal momento che, come anticipato, il calendario islamico si basa sui cicli della luna. Il mese del Ramadan retrocede di circa dieci giorni ogni anno: il mese sacro, ad ogni modo, inizia ufficialmente quando finisce il mese islamico di Sha’ban. Quest’anno, per il 2023, il mese del Ramadan 2023 inizia proprio oggi, 23 marzo 2023.