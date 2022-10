Rishi Sunak, chi è il nuovo premier della Gran Bretagna: età, carriera, origini

Rishi Sunak, brexiteer ed ex cancelliere dello Scacchiere sotto Boris Johnson, è stato proclamato nuovo leader del Partito Conservatore in maggioranza a Westminster. Sarà il nuovo premier della Gran Bretagna ed è il primo capo del governo del Regno Unito di origine asiatica. Ecco tutto quello che sappiamo di lui.

Rishi Sunak: età, origini, biografia, cameriere, college

Rishi Sunak ha 42 anni, è nato il 12 maggio 1980 a Southampton, Hampshire, da genitori entrambi indù emigrati dall’Africa orientale.

Il padre, Yashvir, è nato in Kenya ed era un medico generico, mentre la madre, Usha, è nata in Tanzania ed era una farmacista. I suoi nonni erano nati nel Punjab, in India. Sunak è il primogenito. In famiglia ci sono altri due fratelli: Sanjay è psicologo e Raakhi, la sorella, lavora come responsabile per l’impegno e la strategia delle Nazioni Unite contro il COVID-19 presso l’Ufficio per gli esteri, il Commonwealth e lo sviluppo.

Ha studiato al Winchester College e durante le vacanze estive lavorava come cameriere in una curry house a Southampton. Si è laureato nel 2001 in filosofia ed economia al Lincoln College ad Oxford. ha conseguito un MBA alla Stanford University come studente Fulbright.

Inizi della carriera

Dopo la laurea, ha lavorato in ambito economico e manageriale, prima per Goldman Sachs e poi come partner presso la società di gestione di hedge fund The Children’s Investment Fund Management diventandone partner nel settembre 2006.

Ha lasciato la società a novembre 2009 per unirsi alla nuova società di hedge fund Theleme Partners. Sunak era anche direttore della società di investimenti Catamaran Ventures, di proprietà di suo suocero.

Carriera politica: dall’appoggio a Boris Johnson alle dimissioni

Nel 2014 viene selezionato come candidato conservatore per Richmond (Yorks). È stato poi eletto deputato per il collegio elettorale alle elezioni generali del 2015 con il 36,2% dei voti. Durante il periodo 2015-2017, è stato membro della commissione ristretta per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali. È stato anche sottosegretario parlamentare per il governo locale tra gennaio 2018 e luglio 2019 nel secondo governo di Theresa May.

Sunak è inoltre un brexiteer: ha sostenuto l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE) nel referendum sull’adesione del giugno 2016. Quell’anno, ha anche scritto un rapporto per il Center for Policy Studies a sostegno dell’istituzione di porti franchi dopo la Brexit, e l’anno successivo un rapporto in cui sosteneva la creazione di un mercato obbligazionario al dettaglio per piccoli e medie imprese.

Ha sostenuto Boris Johnson nelle elezioni per la leadership del Partito conservatore del 2019, diventando Primo Segretario al Tesoro in sostituzione di Sajid Javid. Sunak è stato nominato Segretario capo al Tesoro il 24 luglio 2019 e nel 2020 è stato promosso Cancelliere dello Scacchiere, carica dalla quale si è dimesso il 5 luglio 2022. La crisi di governo è culminata il 7 luglio 2022 con le dimissioni del Primo Ministro.

L’8 luglio 2022 ha annunciato la sua candidatura per sostituire Johnson. Il 24 ottobre 2022 diviene il nuovo leader del Partito Conservatore e Primo Ministro in pectore.

Rishi Sunak: vita privata, moglie, figli

Ad agosto 2009 ha sposato Akshata Murthy, figlia di Narayana Murthy, miliardario indiano e tra i fondatori di Infosys. Oltre ad essere la direttrice della società del padre, Akshata gestisce un proprio brand di moda.

Sunak aveva conosciuto Akshata alla Stanford University e il loro amore è proseguito per anni, dando così alla luce due figlie. La coppia vive a Northallerton, nel North Yorkshire, e possiede anche una casa a Kensington e un appartamento a Santa Monica, in California.