Alcool e coltellate, così finisce la sua storia d’amore con la profuga ucraina: aveva lasciato la moglie per lei

Amore e guerra. Due elementi che, seppur opposti, sono attraversati costantemente da un fil rouge che ne confonde continuamente i contorni. E la vicenda di Tony Garnett e la 22enne Sofiia Karkadym ne è la prova contemporanea più lampante. Non solo perché la giovane ucraina fuggiva dalla guerra nel suo Paese, ma perché la guerra se la sono fatta loro, dentro casa, nonostante l’amore dichiarato.

Fine della storia d’amore con la profuga ucraina

Contro ogni previsione, infatti, la storia d’amore tra la guardia giurata inglese Tony Garnett e la 22enne Sofiia Karkadym è andata a farsi benedire. Lei, ricordiamolo, all’epoca della freccia di Cupido era una profuga ucraina in fuga dalla guerra e, in quel mese di maggio scorso, era stata ospitata dalla guardia giurata bretone e dalla sua ex compagna nella loro casa di Bradford. Lì crescevano indisturbati anche i figli della coppia che era unita da almeno dieci anni.

Come si erano conosciuti

Dopo aver accolto la giovane ucraina, ecco che la scintilla dell’amore e il colpo di fulmine mandano all’aria quel matrimonio tra Garnett e la moglie che sembrava così stabile. Una storia con cui i tabloid andarono letteralmente a nozze, raccontata in tutte le salse, in tutte le lingue. Ma il passato, non passa mai, e ritorna a galla. Sempre.

I fantasmi dal passato

Si era scoperto, infatti, che proprio il passato della giovane profuga era ancora tutto da chiarire. Non solo la questione dei bambini era difficile da affrontare, ma pare che lei fosse stata stata sorpresa a trafficare in tesine. Da quel momento, una carrellata di pessime notizie.

Alcool e coltellate al muro dentro casa

La prima batosta arriva quando lei scopre di essere affetta da una malattia che l’avrebbe resa presto cieca. Poi, lui perde il lavoro di una vita. Da qui, i problemi economici che ne sono seguiti. E poi, il climax raggiunge il suo apice quando decidono di ospitare un’altra profuga di guerra nella loro casa, con il rischio che la storia potesse ripetersi.

E, infine, arriva l’epilogo: lui avrebbe deciso di troncare definitivamente la relazione, la motivazione? Presto detta: ‘irrational behaviour, not handling her drink and stabbing a wall’ – come riportato dal Mail Online – ovvero ”comportamenti irrazionali, nessuna capacità di gestione dell’alcool e coltellate al muro”. Insomma, non poca roba di certo.