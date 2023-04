Terribile incidente a Monterotondo: grave uno scooterista

Un terribile incidente si è verificato alle 13 e 30 di oggi all’incrocio tra via Salaria e via del Commercio nel territorio del Comune di Monterotondo. Uno scooter Honda Sh 300 si è scontrato con una Citroen C3, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, che sono intervenuti tempestivamente insieme ai sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro.

Il 47enne in sella allo scooter è stato elitrasportato in codice rosso al Gemelli

L’impatto è stato devastante per il 47enne in sella allo scooter. La gravità in cui versava l’uomo è apparsa immediatamente evidente e ha indotto la macchina dei soccorsi a chiedere l’intervento di un’eliambulanza che ha trasportato il ferito in codice rosso al Gemelli di Roma. Al momento non si hanno dettagli sullo stato in cui versa lo scooterista, mentre nessuna conseguenza ha riportato la 23 alla guida della Citroen, per quanto in forte stato di choc per l’accaduto.

Il traffico deviato per soccorrere i feriti ed effettuare i rilievi

Gli uomini della Municipale hanno lavorato per ore al fine di svolgere tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire con esattezza qual è stata la dinamica dell’incidente che al momento ancora non è chiara. Sia le attività di soccorso, sia le indagini sul posto hanno indotto le forze dell’ordine a chiudere parzialmente via del Commercio e via Salaria, facendo confluire i mezzi su un percorso alternativo. Le sue strade sono rimaste chiuse per oltre un’ora e mezza. Si è trattato di ore di lavoro intenso per i soccorsi che si sono adoperati su più fronti: il trasporto del ferito in ospedale, le attività di indagine sul posto con i rilievi fotografici e non solo, la gestione della viabilità con deviazione del traffico per evitare che si registrassero congestioni sulle due arterie interessate dallo scontro.