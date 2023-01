Covid, la variante Kraken preoccupa gli esperti: ‘È più contagiosa’. I sintomi

Sembra non volersi placare la diffusione del Covid-19 seppure sotto forma di varianti o sottovarianti. Ora in America è allarme per il Covid Xbb1.5, conosciuto come Kraken. Si tratta di un’ulteriore sottovariante di Omicron che sta mettendo agitazione tra gli esperti, visto che i casi negli USA sono raddoppiati in una sola settimana.

Il primo caso è stato registrato negli USA

Ma non sarebbe solo la rapidità con la quale il virus si diffonde a spaventare, si tratterebbe infatti di una nuova variante considerata dagli epidemiologici americani “più immunoevasiva e più efficace nell’infettare rispetto ad altre sottovarianti di Omicron. Non vedevamo una crescita così rapida di casi dall’arrivo di Omicron Ba.1 un anno fa”.

Gli esperti della Columbia University che hanno analizzato ‘Kraken’ ritengono che si tratti di “una sottovariante che ha avuto origine negli Usa nell’ottobre del 2022”. Si teme che si tratti di una variante che potrebbe diffondersi facilmente anche in Europa. Tutto questo mentre in Cina il virus sembra diffondersi incontrollato, tanto da aver indotto accertamenti negli scali aerei per persone che provengono dalla Nazione dell’Asia Orientale. Ma finora tutti i casi Covid riscontrati sono già noti anche in Italia.

Kraken riaccende prepotentemente i riflettori sul Covid

Mentre resta ancora piuttosto oscuro quanto realmente sta succedendo in Cina, gli esperti ritengono verosimile che il 2023 possa essere caratterizzato dalla diffusione di questa nuova sottovariante anche nei Paesi europei. Nonostante sembrava ormai che il Covid ce lo fossimo messi alle spalle, il Kraken riaccende prepotentemente i riflettori sul virus invitandoci a una certa cautela, nella consapevolezza che purtroppo dovremo conviverci ancora un po’. Ma d’altro canto nel Lazio, in particolare, l’assessore alla Sanità ha già predisposto da giorni un nuovo piano in caso di aumento dei contagi.