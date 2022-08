Ticket Sanitari 2022: esenzioni e limiti di reddito

Il ticket sanitario è stato introdotto nel 1982 e si tratta di un modo per i contribuenti di partecipare alle spese sanitarie di cui usufruiscono.

A seconda del reddito, però, si può usufruire di esenzioni del pagamento del ticket sanitario. Ma chi può beneficiare di questa esenzione?

Chi ha diritto all’esenzione

Ne hanno diritto coloro che rientrano nelle categorie che seguono:

E01 – persone con meno di 6 anni o con più di 65 anni con un reddito familiare inferiore a 36.165,98 euro;

E02 – disoccupati iscritti al centro per l’impiego che abbiano presentato la Did con un reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro, limite che può fino a 11.362,65 euro in presenza del coniuge e di 516,46 euro per ogni figlio a carico. Hanno diritto all’esenzione anche i familiari a carico del disoccupato;

E03 – persone titolari, nonché i familiari a carico, di assegno sociale. Quindi, il limite di reddito è pari a 6.085,43 euro;

E04 – persone che godono di una pensione integrata al minimo, che hanno compiuto i 60 anni e hanno un reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Anche in questo caso hanno diritto all’esenzione del ticket eventuali familiari a carico.

Altri casi di esenzione

Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all’esenzione anche nei seguenti casi:

• in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;

• in presenza di determinate patologie (croniche o rare);

• in caso di riconoscimento dello stato di invalidità:

• in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).

Per avere notizie più dettagliate a riguardo basta contattare la propria Asl di riferimento.

