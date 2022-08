Carta Giovani Nazionale under 35: cos’è, come funziona, sconti

Carta Giovani Nazionale. L’accesso alla cultura visto da una diversa prospettiva che rappresenta davvero una bella, interessante e preziosa novità per gli under 35. Grazie ad essa è infatti possibile accedere a tutta una serie di beni e servizi a prezzi scontati.

Carta Giovani Nazionale: chi può beneficiarne?

La carta giovani nazionale può essere richiesta da tutti coloro che rientrano nel range di età compreso tra i 18 e i 35 anni. Disponibile esclusivamente in formato digitale, la card ha l’obiettivo di favorire, incrementare l’accesso alla cultura da parte dei giovani garantendo loro una migliore e più serena qualità della vita.

Infatti, molto spesso e purtroppo, gli eventi culturali e tutto ciò che concerne questo settore hanno dei costi talvolta proibitivi e che li rendono, pertanto, elitari. Con la carta giovani nazionale invece i ragazzi potranno accedere ad una vasta gamma di possibilità a prezzi concorrenziali.

Sconti ed agevolazioni

La card consente infatti di usufruire di una preziosa serie di agevolazioni e sconti per davvero numerose circostanze:

biglietti viaggio;

biglietti per musei, mostre, eventi culturali, parchi;

biglietti per teatri, cinema e spettacoli;

servizi di mobilità e car sharing;

abbonamenti a piattaforme di intrattenimento;

libri, audiolibri e pubblicazioni;

accesso a strutture per la salute e il benessere psicofisico.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche! Ma in qual formati è presente la card e come si attiva?

Come ottenere la card

La card può essere ottenuta mediante l‘App IO e, come anticipato, è presente solo in formato digitale. La sua attivazione è molto semplice: bisogna prima effettuare l’accesso sull’App IO con le credenziali SPID, CIE o CNS, entrare nella sezione “Portafoglio”, cliccare su “Aggiungi” e selezionare poi “Sconti, bonus e altre iniziative”; selezionare “Carta Giovani Nazionale” e scegliere infine le opportunità e le offerte presenti all’interno della lista contenente al suo interno la categoria merceologica del prodotto/ servizio offerto e i relativi sconti.