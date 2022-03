Guerra in Ucraina, distrutto lo zoo di Kharkiv: animali morti, feriti o fuggiti

Guerra in Ucraina , non solo vittime civili e militari. A morire sono anche gli animali. Tanti, tantissimi, come quelli che si trovavano nel, lo zoo di, colpito da cinque missili russi.

Nello zoo, che si estende su 354 acri, si trovavano circa 2mila animali. Per costruirlo ci sono voluti dieci anni, per distruggerlo un solo giorno, quello dei bombardamenti, il 28 febbraio. A raccontare quello che è accaduto è il direttore Vitaly Ilchenko alla Bbc.

Dagli snack alla frutta alle bombe

Un giorno prima dell’inizio della guerra, la pagina Facebook del direttore mostrava un video di una scimmia che si gustava snack alla frutta. Il giorno dopo sono arrivate le bombe. Vitaly Ilchenko ha raccontato che molti animali sono morti, altri sono rimasti feriti, mentre altri ancora scappati. “Dopo il bombardamento – scrive il direttore sulla sua pagina Facebook lo stesso giorno del bombardamento – alcune delle barriere di vetro dei recinti di primati e di piccoli predatori sono state danneggiate e gli animali spaventati sono scappati”.

La preoccupazione è soprattutto per due lupi rossi. “Scimmie, porcospini e procioni sono stati restituiti, ma un paio di lupi rossi hanno lasciato il Feldman Ecopark. Abbiamo provato ad attirarli in un’esca, ma gli animali non ci hanno permesso di avvicinarci abbastanza. Non abbiate paura di loro: sono spaventati e non costituiscono un pericolo per l’uomo. Molto probabilmente, staranno vicino ai bidoni della spazzatura. Se vedete questi animali simili a volpi segnalateceli su Facebook o Instagram”, lancia l’appello Ilchenko nella speranza di ritrovarli vivi.

Zoo colpito da 5 missili: i danni

Ilchenko poi spiega i danni subiti dai 5 missili sparati dai russi attraverso un post pubblicato su Facebook il 4 marzo. “A causa dei bombardamenti, che ci hanno distrutto i box, oltre agli animali scappati e a quelli morti, abbiamo anche problemi di comunicazione e illuminazione. Per questo adesso vogliamo utilizzare i nostri social network come hub informativo”.

E proprio grazie ai suoi post il mondo ha saputo quello che è successo nello zoo, inviando messaggi di solidarietà e offerte di aiuto. Ilchenko conclude quindi ringraziando tutti. “Centinaia di persone ci chiedono come possono aiutarci. Stiamo pensando a una raccolta fondi per ricostruire lo zoo. quando finirà la guerra faremo una grande festa al Feldman Ecopark, sarà la Festa della vittoria e della pace, perché non possiamo essere sconfitti”.