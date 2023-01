Pensioni, ecco quando arrivano gli aumenti per la rivalutazione: gli importi

Tanti gli interrogativi che ruotano attorno alla rivalutazione delle pensioni a causa dell’inflazione. Secondo quanto previsto dalla manovra, dovrebbe essere marzo il mese in cui l’importo degli assegni sarà più alto. Previsto anche un aumento della pensione minima ma solo per il 2023 per i pensionati con un’età pari o superiore ai 75 anni di età. Ma a quanto ammonteranno gli aumenti? Per rispondere alla domanda è necessario esaminare la casistica che è alquanto variegata. Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Le novità introdotta dalla manovra 2023 per la rivalutazione delle pensioni

In merito alla rivalutazione delle pensioni vi solo alcune novità. In primis la revisione degli scaglioni ed in secondo luogo un aumento della pensione minima. Iniziamo col dire che esclusivamente per il biennio 2023-2024, la manovra 2023 prevede, all’articolo 1 comma 309, una modifica del meccanismo della rivalutazione che si baserà su sei scaglioni e non più su tre. La pensione verrà rivalutata seguendo lo schema sotto riportato:

Pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS: fino a 2100 euro (100%)

Pensioni da 4 a 5 volte il minimo: fino a 2620 euro (85%)

Pensioni da 5 a 6 volte il minimo: fino a 3150 euro (53%)

Pensioni da 6 a 8 volte il minimo : 4200 euro (47%)

Pensioni da 8 a 10 volte il minimo: 5250 euro (37%)

Pensioni oltre 10 volte il minimo: da 5250 euro in su (32%)

Aumento della pensione minima

Sempre per il biennio 2023-2024, oltre alla revisione degli scaglioni è riconosciuto alla pensioni il sui importo è inferiore o uguale al trattamento minimo INPS un aumento pari all’ 1,5% per il 2023 e al 2,7% per il 2024. Numeri alla mano, l’importo dalla pensione minima sarà pari a 570 euro nel 2023 e 580 euro nel 2024. Inoltre, in ottemperanza al comma 310 dell’articolo 1 della Manovra, i pensionati con un’età pari o superiore ai 75 anni e solamente per il 2023 potranno godere di un ulteriore aumento del 6,4% in virtù del quale la pensione minima salirà a 600 euro.