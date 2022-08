Istat, l’inflazione ‘costerà’ alle famiglie più di 3.000 euro nel 2022

Ma di quali numeri parliamo? A fornire una stima degli aumenti con i quali si confronteranno gli italiani è per l’appunto il Codacons che parla di spesa che supererà, a parità di consumi, oltre i 3.000 euro per un nucleo con due figli.

Spiega l’Associazione dei consumatori:

“L’inflazione ancora elevatissima e pari al 7,9% a luglio è una tragedia per i consumatori e avrà effetti pesantissimi sull’economia nazionale. Il tasso di inflazione al 7,9% si traduce a parità di consumi in una maggiore spesa pari a +2.427 euro annui per la famiglia “tipo”, che raggiungono +3.152 euro annui per un nucleo con due figli, considerata la totalità dei consumi di una famiglia”