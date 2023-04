Si sente male in casa: bimbo di 5 anni muore in ospedale, disposta l’autopsia

Si è sentito male ed è morto a soli 5 anni in ospedale. La tragedia si è consumata ieri nel viterbese. Per Ismaele Serangeli non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il piccolo viveva con la famiglia a Vallerano, un comune della provincia di Viterbo, ed era in casa quando, improvvisamente, ha accusato un malore poi rivelatosi fatale. Soccorso, le sue condizioni sono apparse subito serie tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

La tragedia nel viterbese, morto bimbo di 5 anni

I fatti sono avvenuti ieri, sabato primo aprile, nel Viterbese. A perdere la vita per un malore improvviso – forse una grave reazione allergica – un bambino di appena cinque anni. Il piccolo nel momento dei fatti era in casa con la propria famiglia quando a seguito del repentino malore è stato subito fatto scattare l’allarme. Soccorso, le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza. Ismaele è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma dove è spirato nel pomeriggio. A nulla sono valsi purtroppo i tentativi dei medici di salvargli la vita. Adesso, sulla salma del piccolo l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’esame autoptico, così da determinare con precisione le cause della morte.

Il cordoglio social

La notizia della prematura scomparsa di Ismaele ha scosso l’intera comunità del Viterbese che si è stretta attorno all’incommensurabile dolore della famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio, affetto e vicinanza che si sono susseguiti nel corso di queste ore sui social. A diffondere la triste notizia è stato il primo cittadino, Adelio Gregori: ‘Un’enorme tragedia. Il piccolo Ismaele è un Angelo in cielo. Ci stringiamo al dolore della mamma e dei familiari tutti. Orlanda sente l’affetto e la vicinanza di tutta la nostra comunità e nel ringraziare tutti chiede di poter vivere questo momento in modo intimo e privato’.

Un’altra piccola vita spezzata

Una tragedia quella avvenuta ieri alla quale si fa fatica a credere ma che, purtroppo, non è l’unica. Sempre ieri, infatti, il Santo Padre ha consolato una coppia di genitori, Matteo e Serena, che nella notte ha perso la loro piccolina Angelica. Nonostante la strenua lotta, la bimba è deceduta a soli sei anni a seguito di una malattia. Straziante il dolore della famiglia che il pontefice ha poi abbracciato, pregando per loro e benedicendoli.