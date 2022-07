Viterbo Bella di Sera: negozi e musei aperti, artisti di strada e tanta musica

Questa sera dalle 20:00 a mezzanotte, a Viterbo sembrerà pieno giorno. Tra musica, artisti di strada, trampolieri e bolle di sapone sarà possibile fare shopping nel centro storico tra Corso Italia, via Marconi, via Roma e via Saffi. Inoltre, fino a mezzanotte sarà possibile visitare le sale storiche di Palazzo dei Priori e il Museo dei Portici di Palazzo dei Priori.

Leggi anche: Musica e risate per l’Estate a Fondi: ecco il programma di agosto

Viterbo Bella di Sera: il grande evento

Ai numerosi eventi che stanno risvegliando la regione si aggiunge anche “Viterbo Bella di Sera” che sarà un appuntamento dedicato ai viterbesi e ai commercianti, ma sarà anche un evento culturale. La sindaca Chiara Frontini ha dichiarato che Viterbo Bella di Sera è un primo passo verso la rinascita del centro. “Non è un evento a sé. È solo l’inizio di una serie di iniziative che in questi cinque anni vedranno coinvolti più settori. Il nostro obiettivo è quello di far tornare il nostro centro storico vivo e vitale.”- ha affermato la sindaca.

La sera di oggi 30 Luglio sarà molto colorata data la presenza di un vasto intrattenimento musicale in ben tre piazze. Infatti, piazza Mario Fani canterà i più grandi successi di Vasco Rossi mentre piazza della Repubblica ballerà a ritmo di musica latino-americana. Infine, piazza del Plebiscito ospiterà un fantastico dj set dei più grandi brani che hanno accompagnato gli anni ’80, ’90 e 2000.

Questa sera non dormiranno neanche i monumenti storici come le sale storiche di Palazzo dei Priori, il museo dei Portici di Palazzo dei Priori, il museo del Sodalizio e il polo monumentale del Palazzo papale, il cui ingresso è gratuito per i residenti viterbesi. Aperte, in via straordinaria, anche le chiese di San Marco, Sant’Angelo in Spatha e sia la chiesa che il chiostro longobardo di Santa Maria Nuova.

“Mi rivolgo ai cittadini affinché partecipino e ai commercianti affinché aderiscano con l’apertura serale delle loro attività. Solo insieme potremo restituire dignità al nostro centro storico”, ha concluso la sindaca Chiara Frontini.