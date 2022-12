Oroscopo 2023, quale sarà il segno più fortunato nel gioco: soldi e vincite in arrivo?

Oroscopo 2023. Questo è il periodo dell’anno è l’ideale per iniziare una nuova vita, prendere in mano le redini del proprio destino e cercare di migliorare. Del resto, l’inizio di un nuovo anno è sempre accompagnato da buoni propositi di cambiamento, ma bisogna sempre tenere in considerazione le stelle, gli influssi astrali e così accompagnare le tendenza che i pianeti hanno scelto per noi. Per molti, poi, questo sarà l’anno più fortunato, soprattutto dal punto di vista del denaro, del gioco e del lavoro. Come sarà allora questo imminente 2023? Scopriamo i segni più fortunati nel gioco, nel lavoro e nelle vincite. Continuate a leggere!

Oroscopo cinese 2023: le previsioni per il nuovo anno segno per segno

Oroscopo 2023, Leone e Cancro: lavoro al top

Stando allora alle previsioni dell‘oroscopo 2023, tra i segni più fortunati quest’anno, ci sono Leone e il Cancro i quali vivranno un anno decisamente positivo, soprattutto dal punto di vista professionale. Infatti, questi due segni, otterranno un certo successo nel lavoro: successi inattesi sì, ma tutti meritati. Il tutto si verificherà anche grazie alla presenza di Giove, più o meno stabile nel vostro anno astrologico. I momenti di calo, però, non mancheranno, ma le vittorie sul lavoro vi ricompenseranno dei periodi di down. Per il Natale, Leone e Cancro preferiranno non incontrare troppe persone, in quanto intenzionati soprattutto a godersi le feste in famiglia, al caldo, in casa propria. Le previsioni sono positive anche per i segni di Vergine e Bilancia, che otterranno tanti benefici soprattuto nel gioco, oltre che nella vita professionale.

Oroscopo Paolo Fox 2023, per il Toro sarà un anno di cambiamenti: le previsioni

Il 2023: anno positivo anche per Scorpione e Sagittario

Anno positivo in vista anche per altri due segni: Scorpione e Sagittario, che finalmente riusciranno a ricevere le attenzioni che fino ad oggi non gli sono state riconosciute. Raccoglieranno i frutti del loro sacrificio sopratutto sul lavoro, e in amore vivranno momenti decisamente appaganti, con un certo tasso di investimento sentimentale: occhio dunque a scegliere le persone giuste per le vostre prossime relazioni, che saranno tra le più coinvolgenti degli ultimi anni.